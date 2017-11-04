Почему чиновники врут о бунте в гомельской школе 4.11.2017, 12:26

Фото: tut.by

Учителя и родители школьников на всю страну вынесли требование об увольнении нового директора.

2 ноября в гомельской средней школе №67, в которой часть учителей и родителей учеников взбунтовались против нового директора, прошло внеплановое собрание. Оно было посвящено переменам, произошедшим с появлением в школе новой администрации, пишет «Салiдарнасць».

На собрании были озвучены претензии части педагогического коллектива, а также недовольных методами управления нового директора родителей учеников.

На встрече присутствовали представители администрации Центрального района Гомеля. Позже сайт администрации опубликовал отчет о прошедшем собрании, а вслед за ним на странице родительского сообщества в «Одноклассниках» появилась альтернативная версия.

Предлагаем вашему вниманию для сравнения оба текста.

Версия властей

Открытый конструктивный разговор состоялся накануне в учреждении образования «Средняя школа №67 г. Гомеля» во время проведения общешкольного родительского собрания.

Родителей, педагогов интересовали самые различные насущные вопросы, связанные с повседневной жизнью школы. Не секрет, что эта школа всегда была и является одним из лидеров среди учреждений образования нашего города по акцентированному эстетическому воспитанию учащихся.

Директор школы Анна Мельникова подтвердила, что эта работа будет и впредь одним из приоритетных направлений воспитания и опровергла слухи о том, что кружки эстетической направленности будут платными. Бюджетом предусмотрено полное финансирование их работы.

Традиционно учащиеся школы принимают участие в самых различных мероприятиях (конкурсах, фестивалях) городского, областного, республиканского уровней. Желанными гостями не раз были они и за пределами страны. На собрании обсуждался вопрос о поездках ребят на международные фестивали в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Ведь нельзя было не уделить внимание любым, даже самым мелким проблемам, волнующим родительскую общественность и педагогический коллектив школы. Это и работа бассейна, и психологические аспекты взаимоотношений учащихся и учителей, и определение новых приоритетных задач деятельности школы.

В родительском собрании приняли активное участие заместитель главы администрации Центрального района Ольга Доценко, руководители городского и районного отделов образования, спорта и туризма, представители администрации Центрального района.

Версия родителей

На внеплановом школьном собрании с участием родителей, педколлектива и представителей городского руководства

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Основные выводы сегодняшнего собрания:

- Школой управляет Попечительский Совет, Детский Магистрат, зеленые человечки, в общем, кто угодно, но только не директор. На все вопросы у нее находились ответственные, но только не она. За линейки позора отвечают... сами дети. Оказывается, это Детский Магистрат предложил. За бассейн — отвечает спортшкола, а за обязательные (на самом деле нет) благотворительные взносы —Попечительский Совет.

За что же в школе отвечает сама директор? Наверное, за туалетную бумагу, которую, с ее слов, все-таки закупили. Вот только сегодня в туалетах ее по-прежнему не было.

- Большую часть встречи на вопросы отвечали чиновники из городского и областного управления образования, потому что когда начинала говорить директор, то очень быстро терялась мысль. Не думаем, что начальству приятно отдуваться за подчиненную, тем более перед полным залом народа.

- Родители очень живо дискутировали, ставили резкие и справедливые вопросы, апплодировали друг другу. В общем, вели себя как правильные родители, которым небезразлична судьба их детей.

- Эстетическое направление в лице 39-ти человек выразило вотум недоверия директору, и держались учителя-эстеты очень крепко и последовательно в вопросах отстаивания своих прав и прав своих воспитанников на получение полноценного образования, которым так славится наша школа.

- Огорчила позиция педагогов-предметников, часть которых встала на сторону директора и начала обвинять педагогов эстетического уклона в том, что они, мол, «забирают у предметников деньги».

Такие заявления родители восприняли с возмущением.

Все было не зря; мы правильно сделали, что не смолчали. Тот, кто хотел, увидел уровень управленческих навыков А.В. Мельниковой и убедился в ее неумении руководить школой. Сбор подписей за отставку директора продолжается. Школой должен руководить опытный педагог, а не чиновник.