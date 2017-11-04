Николай Ходасевич: БАТЭ забыл выйти из раздевалки на второй тайм 3 4.11.2017, 12:33

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Николай Ходасевич

Фото: ctv.by

На что борисовчане расчитывали в матче с «Кельном»?

Известный белорусский спортивный обозреватель Николай Ходасевич проанализировал матч Лиги Европы «Кельн» - БАТЭ, пишет sb.by:

- Не знаю, на что рассчитывал БАТЭ в Кельне, но приходится констатировать: сунулся со своими законами в чужой двор и отгреб по полной. При тотальной капитуляции команды Александра Ермаковича только и остается вспоминать фрагментарные геройства белорусов до перерыва. А потом БАТЭ забыл выйти из раздевалки на вторую половину матча.

Остался в подтрибунном помещении, смакуя яркую игру и красивые голы на чужом поле. Подумал, что дело сделано, беспросветный аутсайдер чемпионата Германии подавлен и больше не поднимется. Между прочим, так наш чемпион забыл выйти на поле в сенсационном матче минувшего тура чемпионата против “Нафтана”. А чуть ранее – против “Минска” и “Крумкачоу”. Именно по этой причине сегодня к золотым медалям гораздо ближе клубы в Солигорске или Минске, нежели в Борисове.

Напомним, матч Лиги Европы «Кельн» - БАТЭ закончилось победой немецкой команды со счетом 5:2.