Высокотехнологичные отрасли РФ сжимаются ускоренными темпами 4 4.11.2017, 12:50

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Россия безнадежно отстает в развитии технологий от ведущих стран мира.

Российская экономика, пережив самую продолжительную за 20 лет рецессию, вернулась к прежней сырьевой модели: нефтегазовая выручка уходит на оплату потребительского импорта, в то время как отрасли высоких переделов продолжают сжиматься, передает Finanz.

Российский ВВП в плюсе четыре квартала подряд и за январь-сентябрь накопил 1,8% роста, однако высокотехнологичные сектора экономики сжимаются ускоренным темпом, сообщает в "Комментариях о государстве и бизнесе" Высшая школа экономики, пишет Newsader.

В первом квартале Росстат зафиксировал нулевой прирост выпуска в высокотехнологичном сегменте обрабатывающей промышленности, во втором наметился спад на 1,6%, который к третьему кварталу ускорился до 1,7%. Накопленным итогом за 9 месяцев высокотехнологичные производства сократились на 1,2%.

Россия вернулась к своей традиционной экономической модели, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: в первом полугодии сектор добычи полезных ископаемых вырос на 4,1%, а сельское хозяйство, которые было лидером последних трех лет (+8,8% с 2013-17гг), упало на 0,3%.

Рост цен на нефть принес в страну валюту и дал толчок потреблению, которое за полгода увеличилось на 3,5%. Рост импорта ускорился до 25% год к году, а сальдо торгового баланса - сумма валютной выручки, которая остается после оплаты импортных закупок, - сжалось до 14-летнего минимума.

С 2002 года доля добычи полезных ископаемых в российском ВВП выросла почти в 1,5 раза (с 5,9% до 8,4%), причем обвал цен на нефть не только не остановил, но даже ускорил этот процесс, констатирует ВШЭ.

Доля технологически инновационных компаний в стране - менее 1%, а на 10 тысячи работников приходится лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 в США и 49 - в Китае, констатирует Boston Consulting Group.