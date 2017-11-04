закрыть
4 ноября 2017, суббота, 16:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Нет канализации, воды и газа - а чиновникам все равно»

7
  • 4.11.2017, 13:08
  • 2,044
Фото: intex-press

В историческом центре Борисова сотни людей не имеют в домах воды и моются в бане.

Настоящая социальная катастрофа разыгралась в центре Борисова, сотни людей не имеют в домах воды и моются в бане, передает «Радыё Свабода».

«Я за свою жизнь не видел, чтобы “депутат” сам по домам людей прошелся, спросил: ребята, как живете?» — жалуется Василий Сергеевич. Барак, в котором он живет, покрыт трещинами и требует четыре машины дров на зиму.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас