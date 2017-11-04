«Нет канализации, воды и газа - а чиновникам все равно» 7 4.11.2017, 13:08

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Фото: intex-press

В историческом центре Борисова сотни людей не имеют в домах воды и моются в бане.

Настоящая социальная катастрофа разыгралась в центре Борисова, сотни людей не имеют в домах воды и моются в бане, передает «Радыё Свабода».

«Я за свою жизнь не видел, чтобы “депутат” сам по домам людей прошелся, спросил: ребята, как живете?» — жалуется Василий Сергеевич. Барак, в котором он живет, покрыт трещинами и требует четыре машины дров на зиму.