Россельхознадзор: Белорусская ветслужба может участвовать в незаконных схемах 3 4.11.2017, 13:18

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Фото: reuters

«Белтаможсервисом» займется российская ФСБ.

Россельхознадзор принял ряд мер по защите российского продовольственного рынка от поставок из Беларуси запрещенных товаров под видом «белково-жирового полутвердого продукта». Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Как ранее сообщалось, Россельхознадзором в октябре текущего года были выявлены факты поставок в Россию белорусскими компаниями ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции происхождением Украины и стран Евросоюза под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан Марино и Китай), пишет belaruspartisan.org.

В этой связи Россельхознадзором была проведена работа по установлению российских компаний - организаторов мошеннической схемы ввоза запрещенных товаров.

«Материалы по данным фактам с целью проведения проверок и принятия соответствующих мер Россельхознадзор направил в Генпрокуратуру Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, налоговую и таможенную службы», - говорится в заявлении Россельхознадзора.

Одновременно Россельхознадзором направлено обращение в адрес Минсельхозпрода Беларуси для принятия мер к белорусским компаниям ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис», осуществлявших легализацию запрещенных товаров на территории Беларуси с последующей отправкой в Россию.

Россельхознадзор обратил внимание белорусской стороны на то, что в первую очередь поставки таких товаров с территории Украины и Евросоюза ведут к снижению объема ввоза в Россию молочной продукции добросовестных белорусских производителей. Во-вторых, складывающаяся ситуация говорит о неэффективности контроля ветеринарной службы Беларуси на белорусском участке внешней границе ЕАЭС, которая либо участвует в незаконных схемах, либо не уделяет должное внимание происходящему. Так, Россельхознадзору потребовался всего один день для того, чтобы связаться с ветеринарными службами Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая и получить от них ответ, что ввезенная продукция в адрес белорусских и российских получателей не отгружалась.

Помимо этого, Россельхознадзор обратился в адрес ФТС России с просьбой приостановить прием документов на указанные товары от компаний ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкастом» и РУП «Белтаможсервис», в связи с их участием в легализации 150 тысяч тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции.

Самая известная из белорусских компаний, замешанных в скандал, это «Белтаможсервис».

РУП «Белтможсервис» это государственное предприятие, крупнейший логистический оператор Беларуси. По сути, это структура Государственного таможенного комитета. Обвинения в адрес этого предприятия означают обвинения том, что контрабанда благословлена и осуществлется на государственном уроне.

ООО «Газ Венчуре» на сайте ООО «Бремино групп чится как партнер по оказанию таможенных услуг. Напомним, что саму группу компаний, работающей в области логистики, возглавляет бывший зампред КГБ, генерал КГБ Василий Дементей.

В области таможенной логистики работает и ООО «Глобалкастом».

Последняя, кстати, после появления на портале rbc.ru статьи «Война санкций», где речь шла все о той же контрабанде, выступила с заявлением. Оно опубликовано на сайте компании.

«ООО «Глобалкастом» длительное время занимается внешнеэкономической деятельностью, включено в реестр уполномоченных экономических операторов, осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Евразийского Экономического Союза.

Специализацией компании НЕ является поставка продуктов питания.

Как ранее заявляли представители компании корреспонденту РБК, ООО «Глобалкастом» не имеет отношения к поставкам «санкционных» продуктов питания в Российскую Федерацию.

Поставки любых продуктов питания, включая санкционную продукцию, подвергаются как минимум четырем степеням проверки компетентными органами: в стране отправления, в странах транзита, в стране выпуска в свободное обращение, в стране назначения. Дополнительно осуществляется фитосанитарный и ветеринарный контроль всех поставок между Беларусью и Россией при въезде в Российскую Федерацию российскими компетентными органами, в том числе Россельхознадзором.

По нашему мнению, большая емкость плодоовощного рынка Российской Федерации предопределяет наличие и заинтересованность недобросовестных субъектов хозяйствования в Российской Федерации в переориентации легальных товарных потоков, в том числе посредством дискредитации белорусских предприятий в СМИ. Данное мнение подтверждается неоднократными случаями использования реквизитов ООО «Глобалкастом» при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые выявлялись компетентными органами Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ответственно заявляем, что ООО «Глобалкастом» не занимается поставками санкционной продукции в Российскую Федерацию, претензий со стороны контролирующих органов Российской Федерации не получало, равно как их не получали наши российские партнеры. В настоящее время компания продумывает меры по защите своей деловой репутации и опровержению ангажированной информации из статьи rbc.ru».

Судя по всему, деловую репутацию ООО «Глобалккастом» теперь придется защищать не от журналистов из РБК, а перед Федеральной службой безопасности России.