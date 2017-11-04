Гродненские ИП: Появление торговцев из Средней Азии - шок для нас 4.11.2017, 13:43

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Фото: vgr.by

Предприниматели в Беларуси стали вымирающим классом.

На павильоне стройматериалов «ЮРАСЬ» на «Южном» висит табличка «Продаётся». Хозяина, Юрия Голеневского, знает весь рынок — мужчина торгует более 20 лет. Сейчас он распродаёт товар. Как только найдётся покупатель, свернёт бизнес. Прошедший год был самым сложным на его памяти.

— Когда каждый месяц уходишь в минус, это страшит. Мои расходы банально превышают доходы, — признаётся предприниматель.

Появление «тюбетейки» стало для нас шоком

Сейчас на всех гродненских вещевых рынках пустуют большие площади. На «Южном» слабо заняты крайние ряды, на Центральном почти опустела целая зона на нижней площадке, а на «Короне» в каждом зале можно встретить закрытые роллеты. Куда уходит покупатель и кто теснит рыночных ипэшников, узнавал корреспондент «ВГ».

— Сейчас на рынке свободно 125 мест из 2184 существующих. Год назад их было 149. Предприниматели, которые имели по рынку 2–3 точки, оставляют одну. Кроме того, крайние ряды переезжают в центр. Стало много азербайджанцев, они буквально повсюду, — говорит заместитель заведующего «Южным» рынком Александр Громов.

По его словам, не осталось ни одной точки с товарами бытового назначения — пылесосами, чайниками. Не выдержав конкуренции с крупными игроками в гипермаркетах, все предприниматели закрылись.

Кроме гипермаркетов и сетей крупных брендов, подкосили предпринимателей «тюбетейки». Основные их преимущества: вето на проверки новых ИП на 2 года и низкие цены. Похожие куртки можно купить на 5–7 рублей дешевле, а качество не всегда является для покупателей главным требованием.

— Даже если не будет всех бумаг во время проверки, они уже своё заработают, — уверена предпринимательница с «Южного» Алеся, — мы же ограничены Указом № 222, который обязывает ИП иметь пакет документов на товар.

Для сравнения: за мужскую зимнюю куртку в «тюбетейке» нужно отдать от 60 до 85 рублей, на «Южном» — от 65 до 100 рублей, а в бутике в OldCity — от 120 до 130 рублей.

— Нас выдавили из рыночной ниши. Но свято место пусто не бывает. Теперь там работают узбеки и расширяются, — говорит председатель совета предпринимателей рынка «Южный» Андрей Шестериков. — В 2018 году документооборот увеличится на 100 процентов, для нас запланировано введение кассовых аппаратов. К кассе добавляется система контроля налоговых органов. Скорее всего, введут электронные накладные. Заработает национальная система прослеживаемости товара и, наконец, не исключено, что за занижение налогооблагаемой ввыручки появится уголовная ответственность. Кто останется работать в этих условиях?!

Предприниматели с «Южного» постоянно поднимают вопрос о снижении аренды на 50 %, недавно она была снижена на 14 %. В администрации напоминают, что весной по требованию ИП парковка для покупателей стала бесплатной.

Приходят на рынок с пустыми кошельками

В выходной день на Центральном рынке оживление заметно на верхней площадке. Если раньше в «яме» было не протолкнуться, сейчас ажиотажа нет. Примерно одна шестая часть нижней площадки пустует.

— За неделю продала всего пять вещей, а нужно не менее 25–30, — говорит Галина, которая торгует зимними шапками и бейсболоками. — Товар у меня сезонный, ходовой и дешёвый — не берут. Зарплаты упали, но чтобы настолько!

Предпринимательница пока не думает сворачиваться — «ещё до лета точно постою». А потом, если ничего не изменится, распродаст остатки и закроется. Её коллега Наталья только что рассчитала молодого парня — он купил зимний свитер.

— Первая покупка на сегодня. Вот говорят: «Предприниматели только и жалуются». А что толку. Денег у людей всё равно не прибавится. Приходят на рынок с пустыми кошельками и обещают прийти, когда получку дадут. Просто чтобы купить кофту! — рассказывает продавщица Наталья.

Она уверена: торговля с картонкой под ногами и на свежем воздухе, доживает последние дни. Главные покупатели вещей — молодёжь — стали избалованными и хотят покупать «глянцевые шмотки в глянцевых местах». «Торговые центры нас съедят, как интернет эти ваши газеты», — добавляет Наталья.

Однако только ли дело в цене? Понятия распродажи, акции, скидки, бонусы стали реальны с приходом крупных игроков. Рыночники лишь в последнее время решили устраивать «чёрные» выходные. Обычно распродают залежавшийся товар или тот, что не по сезону. Иначе никак — партии маленькие, документов много, аренда высокая, «поле чудес» в Кузнице нестабильно. Маркетинговые приёмы постепенно приходят и на базар.

Фото: vgr.by

— Можно выживать: делать небольшие скидки, искать новые коллекции, следить за модой. У меня в основном закупается молодёжь, а молодёжь — это соцсети. Создала группу. Среди подписчиков объявляю о поступлении новых моделей. Таким образом своих покупателей сохранила, — говорит Елена, которая продаёт нижнее бельё на рынке «Корона», и отмечает, что многие одеваются теперь в секонд-хендах: — Мы не можем делать скидки себе в убыток, и люди уходят ни с чем. Идут недалеко, в секонд-хенд. Там всегда очереди, а в день нового поступления — не протолкнуться.

Где закупаются гродненцы?

Марта, студентка, 21 год:

— Предпочитаю покупать вещи в OldCity или на «Короне». Извините, примерять штаны за шторкой на морозе я не буду. В бутике чек дают, гарантию получаешь. Иногда с подружкой езжу в Польшу в крупные торговые центры. Последняя вещь, которую купила на рынке, — зимний шарф.

Елена, врач, 48 лет:

— Для покупателя важнее выбор, а самый большой ассортимент как раз на вещевых рынках. Сына перед школой там одела-обула, себе осеннюю куртку за 55 рублей купила. На «Корону» или торговые центры хожу редко, считаю, что там дорого.

Максим, слесарь, 34 года:

— Моя жена одевается только в торговых центрах. А я считаю: если вещь хорошая и недорогая, то можно купить и на рынке. В секондах можно что-то теперь стоящее найти, если повезёт.

Галина, пенсионерка, 58 лет:

— Только вещевые рынки. Там товар попроще и дешевле. Пусть он некачественный, но зато сэкономишь.

Аня, фрилансер, 29 лет:

— Для себя я давно определила, что покупать одежду и даже косметику в интернете куда выгоднее, чем на рынках. Разница в цене — в два раза! Очень большой выбор. Можно получить скидку постоянного покупателя. Чем больше покупаешь, тем больше у тебя скидка.

Закрывается больше ИП, чем открывается

За 9 месяцев этого года в Гродненской области открыли своё дело 2 565 ИП, а ликвидировали — на 1025 ипэшника больше. За аналогичный период 2016 года закрывшихся ИП было на 626 больше, чем открывшихся.

Всего на конец сентября этого года в области насчитывается 24 524 предпринимателя. В прошлом году в это время их число составляло 26 138 ИП, сообщает Белстат.