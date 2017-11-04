Как выглядят самые дешевые квартиры в Минске 16 4.11.2017, 13:54

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Риелторы говорят, что самые дешевые квартиры в Минске стоят около $30 тысяч.

Специалисты по продажам недвижимости уверяют, что такие квартиры расхватываются покупателями очень быстро. С одной стороны, это неудивительно: цена действительно заманчивая, с другой — сомнительно, ведь предельно дешевое жилье и выглядит предельно дешево, и требует дополнительных затрат на ремонт. Кроме того, как правило, такие предложения размещаются в двухэтажках и старых хрущевках, которые находятся в отдаленных от центра районах. Как выглядят квартиры стоимостью от $30 тысяч, пишет Onliner.by.

«Однушка» площадью 30 кв. м на улице Серафимовича выставлена за продажу за $34 500. Собственник иронично замечает, что состояние у квартиры хорошее, есть мебель и бытовая техника — жилое, но все же необходим косметический ремонт: «Квартира торцевая, в комнате 2 окна, что открывает большие перспективы в зонировании пространства! Есть большой теплый подвал». Агент предупреждает, что готов помочь в получении кредита, если цена для кого-то покажется все еще неподъемной.

Еще одна маленькая «однушка» площадью всего 27 кв. м продается за $34 тысячи. Она находится в двухэтажном кирпичном доме на улице Железнодорожной. По словам хозяина, дом очень теплый за счет толщины кирпичных стен, а в 2017 году в нем был произведен капитальный ремонт крыши. Все бы ничего, но квартира на самом деле очень маленькая. Настолько, что место для холодильника нашлось только в коридоре.

«2-комнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме 1952 года постройки. Комнаты раздельные, окна во двор, канализация центральная, вода введена в дом, отопление — котел на твердом топливе. Отдельный вход, есть свой дворик, сарай, место для машины. Дом кирпичный, окна — стеклопакеты, пол — доска, в жилых комнатах под лаком, в коридоре и кухне окрашена, куплен новый котел (пока не установлен). Рядом есть магазины, почта, остановка автобуса», — такова информация о «двушке» стоимостью всего $33 тысячи на улице Машинистов.

1-комнатная квартира площадью 31 метр оценена в $32 500. Она располагается в кирпичном доме и, по свидетельству продавца, очень теплая. И это, пожалуй, вся доступная информация.

Самую дешевую на данный момент квартиру в Минске можно найти на улице Чигладзе. Ее площадь поражает — всего 21 кв. м, стоимость — $30 900. Зато в доме сделан капитальный ремонт, заменены все коммуникации. Окна квартиры выходят во двор, балкон застеклен. «Установлены металлическая дверь и межкомнатная МДФ. Новые стеклопакеты ПВХ. Счетчики газа. Имеется подвал. Район с развитой инфраструктурой: детский сад, школа, магазины», — пишет агент.