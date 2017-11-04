Сколько белорусы возмещают за коммуналку, а сколько «доплачивает» государство 10 4.11.2017, 14:18

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Фото: tut.by

В следующем году белорусы должны выйти на 100% плату за жилищно-коммунальные услуги.

Белорусы возмещают 69,2% затрат на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в МАРТ. Однако в ведомстве уточнили, что это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ, пишет tut.by.

Планируемый уровень возмещения населением затрат на оказание ЖКУ рассчитывается на очередной финансовый год без учета льгот, которые предоставляют отдельным категориям населения. К примеру, на 2016 год планируемый уровень возмещения затрат на ЖКУ прогнозировался на уровне 60,9%, а после перерасчета фактический уровень возмещения составил 60,7%.

При этом при расчете этого показателя учитываются основные ЖКУ (техобслуживание жилого дома, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение (канализация), обращение с твердыми коммунальными отходами, техобслуживание лифта, газоснабжение, электроснабжение), а также санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, электроснабжение на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, электроснабжение на работу лифтов в многоквартирных жилых домах.

Напомним, белорусы уже в следующем году должны выйти на 100% плату за жилищно-коммунальные услуги (кроме отопления). Достигнуть их полной оплаты, как планируется, удастся после очередной индексации 1 декабря и ежегодного подорожания коммуналки с 1 января в пределах 5 долларов.

С учетом отопления, по прогнозам МАРТ, на конец 2017 года уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг вырастет до 74,8%. До конца 2018 года этот показатель достигнет 85%, до 2020 года будет 93,3%, а вот планируемые 100% достигнуть можно будет только в 2025 году.

В последний раз тарифы на ЖКУ в Беларуси проиндексировали с 1 сентября — на 8%.

Напомним, на прошедшем 20 октября совещании по вопросам ЖКХ было озвучено, что теплоснабжение — самая дорогая из жилищно-коммунальных услуг. Более 30% от суммы жировки зимой — это отопление и подогрев воды.