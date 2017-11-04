закрыть
4 ноября 2017, суббота, 16:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

The Telegraph назвала свою версию отставки министра обороны Великобритании

  • 4.11.2017, 14:04
Майкл Фэллон

Причиной отставки мог стать политический конфликт.

Причина отставки британского министра обороны Майкла Фэллона - не сексуальные домогательства, а политические интриги. Об этом газете The Telegraph сообщили несколько членов правительства Великобритании, пишет DW.

Майкл Фэллон
Фото: Reuters

По информации британской газеты The Telegraph, Майкл Фэллон ушел в отставку с поста министра обороны Великобритании не из-за обвинений в сексуальном домогательстве, а в связи с политическим конфликтом с председателем палаты общин Андреа Ледсом.

Издание приводит слова нескольких британских министров о том, что Ледсом нанесла Фэллону "превентивный удар", узнав, что он хотел добиваться ее отставки в связи с ее позицией по соглашению о Brexit. Накануне заявления Фэллона об уходе в отставку Ледсом сообщила главе правительства Терезе Мэй о его недостойном поведении по отношению к ней.

Источники The Telegraph уверены, что таким образом Ледсом гарантировала сохранение своего поста, получив статус информатора.

На Даунинг-стрит ранее опровергли информацию, что Андреа Ледсом добивалась отстранения Майкла Фэллона.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас