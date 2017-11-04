The Telegraph назвала свою версию отставки министра обороны Великобритании 4.11.2017, 14:04

Майкл Фэллон

Причиной отставки мог стать политический конфликт.

Причина отставки британского министра обороны Майкла Фэллона - не сексуальные домогательства, а политические интриги. Об этом газете The Telegraph сообщили несколько членов правительства Великобритании, пишет DW.

Майкл Фэллон

Фото: Reuters

По информации британской газеты The Telegraph, Майкл Фэллон ушел в отставку с поста министра обороны Великобритании не из-за обвинений в сексуальном домогательстве, а в связи с политическим конфликтом с председателем палаты общин Андреа Ледсом.

Издание приводит слова нескольких британских министров о том, что Ледсом нанесла Фэллону "превентивный удар", узнав, что он хотел добиваться ее отставки в связи с ее позицией по соглашению о Brexit. Накануне заявления Фэллона об уходе в отставку Ледсом сообщила главе правительства Терезе Мэй о его недостойном поведении по отношению к ней.

Источники The Telegraph уверены, что таким образом Ледсом гарантировала сохранение своего поста, получив статус информатора.

На Даунинг-стрит ранее опровергли информацию, что Андреа Ледсом добивалась отстранения Майкла Фэллона.