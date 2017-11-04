The Telegraph назвала свою версию отставки министра обороны Великобритании
- 4.11.2017, 14:04
Причиной отставки мог стать политический конфликт.
Причина отставки британского министра обороны Майкла Фэллона - не сексуальные домогательства, а политические интриги. Об этом газете The Telegraph сообщили несколько членов правительства Великобритании, пишет DW.
По информации британской газеты The Telegraph, Майкл Фэллон ушел в отставку с поста министра обороны Великобритании не из-за обвинений в сексуальном домогательстве, а в связи с политическим конфликтом с председателем палаты общин Андреа Ледсом.
Издание приводит слова нескольких британских министров о том, что Ледсом нанесла Фэллону "превентивный удар", узнав, что он хотел добиваться ее отставки в связи с ее позицией по соглашению о Brexit. Накануне заявления Фэллона об уходе в отставку Ледсом сообщила главе правительства Терезе Мэй о его недостойном поведении по отношению к ней.
Источники The Telegraph уверены, что таким образом Ледсом гарантировала сохранение своего поста, получив статус информатора.
На Даунинг-стрит ранее опровергли информацию, что Андреа Ледсом добивалась отстранения Майкла Фэллона.