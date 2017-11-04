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Офицеров учебного центра в Печах проверят на профпригодность

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  • 4.11.2017, 14:48
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Фото: tut.by

Минобороны решило провести аттестацию офицеров.

Офицеры 72-го объединенного учебного центра в Печах пройдут аттестацию, цитирует слова министра обороны Андрея Равкова БелТА.

Аттестацию пройдет весь офицерский состав и прапорщики. «Проверим их профпригодность. По людям, которые не пройдут эти тесты, будут приниматься соответствующие решения: или о переводе на другие должности, или об увольнении из Вооруженных Сил. Но, может быть, кого-то и повысить надо — по заслугам», — рассказал Андрей Равков.

Расследование гибели в воинской части в Печах рядового Александра Коржича продолжается. Командир и ряд должностных лиц уволены из Вооруженных Сил либо отстранены от должности. По словам руководителя оборонного ведомства, эти меры приняты по отношению к сотрудникам, по вине которых «на несколько суток солдат был потерян».

«Уже после завершения следствия по смерти Александра Коржича будет следующий этап принятия мер», — обещает Равков.

Напомним, что пока обвинение предъявлено 10 военнослужащим, и еще 5 (среди которых один офицер) находятся в статусе подозреваемых.


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