Портретное несходство: Как белорусские мужчины изменились за последние 6 лет 1 4.11.2017, 14:53

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Белстат опубликовал обзор ко Всемирному дню мужчин.

Прежде всего отметим: мужчин в нашей стране меньше, чем женщин. Сильная половина вовсе и не половина, а 46,6% от численности всего населения Беларуси. На каждую 1000 мужчин у нас приходится 1146 женщин. Однако за последние 6 лет представителей сильного пола стало больше на 19 тысяч, пишет mlyn.by.

Барышням на выданье следует чаще бывать в столице и Минской области — именно там живет больше всего потенциальных женихов разных возрастов. Белорусы создают семью в 25—29 лет. Те, у кого брак не сложился, предпринимают вторую попытку свить семейное гнездышко в среднем не раньше 41 года. Жениться, к слову, предпочитают на белорусках. А выбирая заграничную невесту, как правило, смотрят на россиянок и украинок. Кстати, сложнее всего женщинам найти подходящую пару в Гродненской и Могилевской областях — в каждом из этих регионов живет чуть больше 11% от общего числа будущих или нынешних отцов семейств.

Вообще тенденция последних шести лет такова: представители сильного пола (особенно молодежь) предпочитают переезжать в городские поселки и города — там мужчин в три раза больше, чем в сельской местности. По статистике, каждый пятый мужчина выбирает столицу. Средний возраст мужчин, проживающих в городах, — 36,3 года, тогда как на селе — 41 год. Да и в целом за последние 6 лет белорусы немного постарели. Если в 2011 году возраст среднестатистического мужчины составлял 36,8 лет, то нынче — 37,3. Что интересно: среднестатистический мужчина моложе среднестатистической женщины на 5 лет.

Теперь — немного о личном. Среднестатистический белорусский мужчина довольно строен — только каждый пятый имеет избыточный вес. Каждый четвертый занимается физкультурой и спортом. И хотя поклонниками ЗОЖ признали себя всего 7,7% от всех мужчин, свое здоровье считает хорошим каждый третий белорус.