Шеф-повар королевы Великобритании рассказал, что она ест на завтрак 1 4.11.2017, 15:07

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МакГрейди поделился секретами кухни Букингемского дворца.

В своем недавнем интервью бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал, чем любит завтракать 91-летняя королева Елизавета II: «Завтрак Ее Величества очень прост. Немного хлопьев Kellogg’s из пластикового контейнера, которые она себе насыпает сама. И чай Дарджилинг», пишет elle.ua.

Бывший шеф уточнил, что Елизавета обычно использует «пластиковый желтый контейнер Tupperware».

Кроме того, он сообщил, что королева любит черный шоколад, но терпеть не может чеснок (она не переносит его запах и вкус).

«В Букингемском дворце мы сделали книгу с меню, которую мы отправляем королеве, и она может выбрать блюда, которые ей хотелось бы. Книга возвращается на кухню, и мы их готовим. Меню королевы делается на три или более дней вперед, и она тщательно его придерживается», – рассказал МакГрейди.