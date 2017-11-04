Die Zeit: США могут разместить ядерное оружие в странах Балтии 4.11.2017, 15:26

Подобные меры могут быть приняты для сдерживания РФ.

Влиятельная немецкая газета Die Zeit пишет, что США может спросить у Польши и стран Балтии разрешения на размещение на их территории своего ядерного оружия.

"Они определенно поддержали бы это", — считает американский аналитик к сфере безопасности Мэтью Кронинг, пишет Delfi.

В опубликованной 26 октября в газете Die Zeit статье обсуждается новая гонка вооружений, в которой соревнуются Россия и США. Говорится, что американцев подталкивает страх, что русские лучше готовы к возможному конфликту.

И у России, и у США более чем достаточно ядерного оружия, чтобы при желании уничтожить друг друга. Однако в отличии от США у России большее количество маленьких ядерных зарядов, что позволило бы ей вести ядерную войну в пределах Европы.

Во время военных учений 2009 и 2013 годов российская армия отрабатывала ядерную атаку на Варшаву. "Эксперимент с разоружением не был успешным , — сказал Кронинг немецкой газете. — Обама больше делал ставку на контроль разоружения, чем на сдерживание вероятных противников. Мы должны восстановить баланс".

Кронинг полагает, что США должны своевременно сдерживать всех вероятных противников, таких как Китай, Северная Корея или Россия. В случае России эффективное сдерживание означало бы, чтобы у США было достаточно не только стратегического ядерного оружия, но и тактического.

Для поддержания баланса американцы принимают на вооружение малые ядерные заряды нового типа и в то же время повышают возможности НАТО для сдерживания в Европе. Согласно статье в Die Zeit, маленькие ядерные заряды США может разместить, прежде всего, на своей военной базе в Германии.

Возглавляемое Ангелой Меркель правительство не желает публично обсуждать эту тему, так как размещение нового вооружения может быть воспринято населением негативно. Именно в этом контексте в статье говорится о том, что в случае отказа Берлина американцы могут начать искать для оружия другое место.

Die Zeit описывает 40-летнего Кронинга как "ястреба нового поколения". Мэтью Кронинг является преподавателем Джорджтаунского университета в Вашигтоне. Ранее Кронинг работал в Минобороны США и в ЦРУ военным аналитиком.