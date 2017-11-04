130 лет назад родился борец за независимость Беларуси Дмитрий Жилунович 1 4.11.2017, 15:38

Дмитрий Жилунович, известный под псевдонимом Цишка Гартный, возглавлял первое правительство БССР.

Цишка Гартный, настоящее имя Жилунович Дмитрий Федорович - деятель белорусского национально-освободительного движения, государственный деятель БССР, историк, писатель, публицист.

Родился 4 ноября 1887 года в городке Копыль, под Минском в крестьянской семье. Там же окончил начальную школу и работал в кожевенной мастерской. Занимался революционной и политической деятельностью, участвовал в революционных событиях 1905-1907 года, работал в местной организации РСДРП. Участвовал в создании Белорусской ССР, является автором манифеста о ее объявлении.

Проводил пропагандистскую деятельность среди белорусов-беженцев в России, работал политработником в штабе армии. После октябрьского переворота стал секретарем Белорусского национального комиссариата при правительстве РСФСР.

Кроме того, активно занимался исторической и публицистической деятельностью, проявил себя как писатель. Некоторое время являлся главным секретарем, заведующим издательского отдела Белнацкома. Редактор первой советской газеты на белорусском языке «Дзянніца» (1918).

Работал редактором и секретарем газеты «Красная заря» в Харькове, редактором газеты «Советская Беларусь», журнала «Полымя», директором Государственного архива БССР и заместителем народного комиссара просвещения БССР. С 1934 года член Союза писателей БССР и президиума Инбелкульта.

Занимался научной и исторической деятельностью. В 1928 году был избран академиком Академии Наук БССР. Работал в Институте истории и заведовал издательством АН БССР.

Был исключен из партии в 1931 году в связи с обвинениями в «национал-демократизме», и арестован в 1936 году. В тюрьме из-за пыток потерял здоровье, был объявлен психически больным, и переведен в Могилев, в психиатрическую лечебницу, где вскоре умер от гангрены легких (по некоторым сведениям - покончил жизнь самоубийством).

15 октября 1955 года постановлением Прокуратуры БССР за недоказанностью состава преступления было прекращено уголовное дело по обвинению Жилуновича, он был реабилитирован в общественно-правовых отношениях.

Полная политическая реабилитация состоялась 10 сентября 1987 года.