Синоптики рассказали о погоде на завтра 1 4.11.2017, 16:01

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В воскресенье будет преимущественно без осадков.

5 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по востоку страны небольшие дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +1..+7°С, во второй половине дня повысится до +6..+12°С. Атмосферное давление существенно не изменится.