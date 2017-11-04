Глава Дома Романовых назвала революцию 1917 года «общей бедой» 5 4.11.2017, 16:14

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Великая княгиня Мария Владимировна

Великая княгиня Мария Владимировна призвала не фальсифицировать историю и выступать против тоталитаризма и репрессий.

Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна обратилась к россиянам в связи со 100-летием oктябрьской революции, пишет «Немецкая волна».

Великая княгиня призвала соотечественников независимо от их взглядов признать, что революция была "общей бедой". "Невозможно считать благом, когда дети убивают родителей, а родители - детей, когда истребляют друг друга братья и сестры", - отметила она.

По мнению главы Дома Романовых, главной причиной революции стал "глубокий духовный кризис". "Следует признать, что элита Российской империи не смогла в тот момент найти удовлетворительный ответ на стремление нации к обновлению", - продолжила она.

"Умеренные революционеры, отстранившие от власти Императора в феврале 1917 года, не могли удержать власть. Они ввергли страну в хаос, и им на смену в октябре пришла наиболее радикальная революционная партия, обещавшая народу воплотить все его чаяния и приступившая к грандиозному эксперименту по установлению принципиально нового мироустройства", - описала свой взгляд на революционные события великая княгиня.

Глава Дома Романовых - против тоталитаризма и фальсификации истории

В то же время глава Дома Романовых убеждена, что недопустимо "пытаться вычеркнуть Советскую эпоху из истории России или изображать ее исключительно в черных тонах". "Неверно добиваться примирения и созидать единство на фальсификациях истории, на замалчивании или сознательном искажении фактов", - говорится в обращении.

Великая княгиня подчеркнула, что те, кто "истинно любят Родину", должны считать неприемлемыми "богоборчество, тоталитаризм, террористические методы управления и массовые репрессии, варварство в отношении историко-культурного наследия". Для подлинного единения россиян нужно, чтобы люди разных взглядов "уважали оппонентов и были готовы сотрудничать с ними на общей основе любви к своей Родине", подытожила глава Дома Романовых.