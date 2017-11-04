Водителя минской птицефабрики обязывают оплатить больше €1000 по BelToll 14 4.11.2017, 16:29

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По поводу системы оплаты дорог BelToll от водителей поступает множество негативных отзывов.

Причем проблемы возникают не только у иностранцев или "международников", но и у простых работяг c белорусских госпредприятий, которые и не думают о том, чтобы сэкономить на проезде по дороге. И таких историй в интернете немало.

В редакцию abw.by обратился сотрудник Минской птицефабрики с просьбой о помощи - руководство хочет обязать его заплатить больше тысячи евро за неоплату проезда по платной дороге, но такая сумма для него, простого водителя с зарплатой 500 рублей, слишком велика:

- Я работаю водителем в ОАО "1-я Минская птицефабрика". В августе пять или шесть наших водителей, в том числе и я, "попали" на штрафы по BelToll. Сейчас меня хотят обязать выплачивать эти деньги, говорят, чтобы я подписал бумагу и у меня высчитывали ежемесячно по 20 процентов зарплаты. Но для меня, учитывая размер моей зарплаты, это слишком большая сумма.

За рулем грузовой машины МАЗ я работаю на фабрике год. За каждым из наших водителей закреплена своя машина, на которой установлено все оборудование, в том числе и прибор для оплаты дорог. Я ездил, проблем никаких не было, прибор работал исправно. Но потом мою машину отправили на ремонт, а мне дали другую, на которой я ездил два дня в Жодино и Борисов. Про датчик я знал, он стоял и в моей машине на видном месте и всегда исправно "пищал". Тут я тоже увидел его, но он стоял где-то сбоку, за деревянной стойкой для документов, его почти не было слышно. Я обратил на него внимание - вроде работает, вроде сигнал есть, и поехал.

На самом деле, если разобраться, как пользоваться этим прибором, я понятия не имел. И не мог подумать, что могу из-за него получить такие огромные штрафы, благо с прибором на моей машине проблем никогда не было. На предприятии нам о BelToll рассказывали мало - инструктаж занял 15 секунд: мне только дали брошюру, сказали, что бортовое устройство должно быть и "пищать" и по какому телефону звонить, если сигнал я не услышу.

Спустя несколько недель на предприятие пяти или шести водителям пришли штрафы. Моя сумма оказалась выше всех - меня обязали заплатить 1040 евро. У других суммы были в районе 300-500 евро, у кого-то чуть больше. Руководство ни с кем по этому поводу не разговаривало особо. Просто дождались бумаг, всем сказали написать объяснительные и что штрафы будут высчитывать из зарплаты по 20 процентов в месяц. Мне это все сообщили последнему, буквально на этой неделе.

Я отказался это делать, а, насколько я знаю, другие согласились. У нас много людей в возрасте, они не хотят поднимать шум, один человек планирует увольняться, поэтому готов оплатить, чтобы не было проблем. Да и многим выставили суммы меньше. Но у меня нет выхода, потому что это громадные деньги, которые я в глаза не видел никогда. У меня зарплата 500 рублей в месяц, если они будут высчитывать даже по 100 рублей, то я обязан буду работать на предприятии почти два года. К тому же у меня еще из этой зарплаты высчитываются алименты на ребенка - в результате на руки я буду получать такие копейки, прожить на которые невозможно!

Я не могу точно сказать, сколько рамок я "проскочил", потому что в кабине наших отечественных машин достаточно шумно, к тому же те два дня шел сильный дождь. Неужели я проехал четыре или пять рамок? Я перед выездом посмотрел, где находится прибор, периодически слышал сигнал и был уверен, что он работает.

И я не могу добиться объяснений, по какой причине прибор не сработал. Почему все это "повесили" на меня? Если там батарейка в приборе села или произошла какая-то поломка, неужели я виноват? Машина, на которую меня посадили, новая, я так понимаю - там должен был стоять и новый прибор, а он уже сломался.

Чтобы уточнить информацию, журналисты позвонили на птицефабрику.

"Да, эти случаи у нас имеют место, документы по неоплате приходили, - пояснил начальник автопарка 1-й Минской птицефабрики. - Наша организация высчитывает с водителей деньги. Один платит 840 евро, другой больше 1000 евро, кто-то меньше - кто сколько нарушил, такие у нас правила".

По словам сотрудника, они проводят разъяснения, инструктажи о том, как пользоваться прибором для оплаты дорог, каждый сотрудник расписывается об этом в журнале. Журналисты поинтересовались, кто отвечает за установку и настройку прибора, водитель или механик, который выпускает машины на линию.

"У нас по пользованию прибора все расписано, разработаны инструкции, проведено обучение. Вот я сейчас нахожусь в автопарке, передо мной висит инструкция с правилами эксплуатации прибора: где он должен висеть, как и что надо нажимать, как выставить оси. В машинах приборы уже установлены, основная задача водителя - следить за тем, чтобы прибор при проезде под терминалом оплаты "пищал" и при необходимости корректно выставлять количество осей. Что касается ответственности, то у нас 142 единицы техники, в каждую машину не посадишь механика, чтобы он следил, издает ли прибор сигнал под рамкой. Опять же только водитель должен переключать оси, так как он постоянно находится за рулем один. Если водитель сигнала не слышит, мы специально дали всем номера телефонов и сказали сразу звонить. Что мы еще можем сделать, как еще объяснить? Понятно, что где-то задумаешься или музыка играет. Но если ты едешь, а прибор под несколькими рамками не издает сигнал, но ты продолжаешь ехать - я не знаю, что тут сказать".

Сотрудник автопарка отметил, что такого, чтобы на счету прибора не было денег, быть не могло. Почему прибор не сработал в данном конкретном случае, нам также не пояснили.

"Каждый прибор опломбирован, мы не имеем права его разбирать и причину, почему не сработал, назвать не можем. В любом случае водитель, после того как не услышал сигнал, должен был остановиться, а он этого не сделал. У нас есть водители, которые следят внимательно. Прибор не срабатывал, они останавливались, звонили, после чего в ближайшем пункте меняли прибор и ехали дальше. А есть люди, которые вот так вот относятся".

На самом деле, по словам сотрудников автопарка предприятия, вопросов по работе приборов возникает очень много, водители порой оказываются заложниками слишком жесткой системы наказаний и неудобства обслуживания.

"Прибор рассчитан на 5 лет использования, в 2013 году эти приборы были нам выданы, то есть время замены еще не подошло. Несмотря на это, некоторые из них отказывают. Поменять прибор до окончания срока обслуживания можно только в том случае, если он откажет, а это обычно можно заметить где-нибудь на дороге, иногда в другом городе. То есть, когда водитель слышит, что прибор не работает, он должен поехать и заменить его. А раньше мы заменить их можем только на платной основе. То есть задача водителя - постоянно следить за сигналом и если что - сразу звонить.

Но на самом деле я не понимаю, почему нам выставлены такие жесткие рамки и наших водителей заставляют платить эти штрафы. Они простые люди, без высшего образования, к тому же мы - госорганизация, наши водители не заинтересованы в том, чтобы как-то хитрить. Я понимаю, что есть люди, которые хотят сэкономить, но в данном случае тут только человеческий фактор. Бывает, забыл водитель ось переключить, остановился, позвонил, но платить все равно надо".