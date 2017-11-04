Названы самые полезные cпеции для здоровья 2 4.11.2017, 16:44

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Cпеции помогают придать особый вкус каждому блюду, но кроме этого многие из них обладают и полезными свойствами.

Держите эти специи в легком доступе и добавляйте в подходящие блюда, получая новые вкусовые сочетания и пользу для организма, пишет orthodox.od.ua.

1. Куркума

Куркума — это растение семейства имбирных, обладающее пряным вкусом и ароматом. Куркума способствует очищению организма, обладает противовоспалительным, антиоксидантным и желчегонным действием. Эта специя способствует укреплению сил организма, когда он ослаблен. Также потребление куркумы нормализует пищеварение.

2. Перец чили

Перец чили очень жгучий, поэтому добавляя его в блюдо, будьте аккуратны. Его потребление снижает риск развития рака органов пищеварительной системы и кожи. Перец чили рекомендован ВОЗ для сохранения здоровья и долголетия. Учеными было обнаружено удивительное свойство перца чили — нормализация сна и избавление от бессонницы.

3. Мускатный орех

Мускатный орех — отличное средство в борьбе с кишечными расстройствами. Эта специя также помогает облегчить предменструальные боли у женщин. Обычно мускатный орех используют при приготовлении десертов.

4. Корица

При ежедневном употреблении корицы по ¼ ч. л. можно снизить содержание сахара в крови и уровень холестерина. Посыпайте корицей десерты или добавляйте ее при готовке. Корицу можно добавлять в кофе, чай, фруктовые салаты, сладкие каши.

5. Шалфей

Шалфей позволяет снизить риск развития сердечнососудистых заболеваний, нормализует артериальное давление и уровень холестерина. Шалфей придает блюду необычный вкус и аромат.

6. Чеснок

Потребление 1-2 зубчиков чеснока в неделю позволяет снизить риск развития раковых заболеваний. А кроме этого, чеснок всегда фигурирует в рецептах народной медицины для укрепления иммунитета. Поэтому, готовя салат, овощные запеканки, не забудьте добавить зубчик чеснока.

7. Имбирь

Имбирь обладает противовоспалительным действием, способствует очищению организма, выводя из него вредные вещества. Имбирь стимулирует пищеварение, ускоряя обменные процессы, но наравне с этим может и повысить аппетит. Имбирь полезен при заболеваниях полости рта, обеззараживая и освежая дыхание. Применение у имбиря крайне широкое: напитки, десерты, первые и вторые блюда.

8. Мята

Мята благотворно влияет на гормональный фон женщины. Также мята обладает успокаивающим действием, поэтому особенно полезно выпивать на ночь мятный чай. Потребление мяты благотворно сказывается на работе ЖКТ, а также она обладает болеутоляющими свойствами, позволяет избавиться от спазмов.