На фоне военной активности РФ Финляндия проведет учения с США 4.11.2017, 16:59

Финские учения будут схожи со шведскими маневрами Аврора, которые собрали 19 тысяч военных и были крупнейшими за 23 года.

На фоне растущей военной активности России Финляндия планирует масштабные военные учения с США и другими союзниками. Об этом заявил в пятницу министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто, сообщает liga.net.

По его словам, учения помогут войскам подготовиться к кризисной ситуации. О какой-либо конкретной угрозе он не говорил.

"К учениям планируется широко привлечь призывников, резервистов и солдат, чтобы тренироваться ... вместе с нашими главными партнерами, как, например, Швеция, США и другие страны", - сообщил Ниистио.

Он подчеркнул, что маневры будут похожи на шведские учения Аврора, которые состоялись в сентябре и были крупнейшими за последние 23 года. В Авроре участвовало 19 тысяч военнослужащих.

"Если будет кризис, нам будет полезно практиковать предоставление помощи", - добавил он.

Отмечается, что напряженность в этом регионе растет с момента оккупации Россией в 2014 году Крыма. Финляндия, которая граничит с Россией, за последние годы установила более тесные связи с НАТО, хотя страна еще не вступила в альянс.

Ранее, после завершения российско-белорусских учений «Запад-2017» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что активность вооруженных сил РФ вблизи границ Литвы остается.

С 24 по 26 октября в столице Латвии Риге проходили учения Baltic Host 2017 во время которых отрабатывался выдуманный сценарий эскалации кризиса в Балтийском регионе.