Константин Жуковский: В Беларуси законы не действуют 4 4.11.2017, 17:14

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Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

В Калинковичах суд присудил журналистам крупные штрафы.

Судья Калинковичскому района Людмила Севастьянова с перерывом в один день наказала гомельских журналистов-фрилансеров Константина Жуковского и Андрея Толчина штрафами - каждого на 40 базовых величин (920 рублей), сообщает baj.by.

Наказание вынесено на основании милицейских протоколов, составленных капитаном милиции Александром Полторан. по ч. 2 ст. 22.9 КоАП - незаконное изготовление продукции СМИ без аккредитации для спутникового телеканала «Белсат».

Дело касается закрытия школы в деревне Капличи под Калинковичами и реакции на такой шаг властей родителей школьников. Видеосюжет назывался, указано в милицейском протоколе, так: «Люди просят вернуть школу - чиновники угрожают им психушкой».

«Власть в стране не принадлежит народу, и законы, которые есть - не действуют. Меня преследуют именно за то, что я пользуюсь Конституцией, которая гарантирует гражданам сбор и распространение информации. Стараюсь освещать проблемы людей, а заодно и нарушение законов самими госслужащими. Только в этом году на меня составлено около двух десятков протоколов, прошло 9 судов. Сумма штрафов уже превысила восемь с половиной тысяч рублей. Штрафуют и фрилансеров, которые работают вместе со мной. Журналисты уже дают через штрафы больше прибыли, чем некоторые заброшенные белорусские предприятия, доведенные этой властью до ручки», - говорит фрилансер Жуковский.

Андрей Толчин считает, что заказы на наказание журналистов-фрилансеров идут по линии «вертикальных» идеологов, а исполнители этих заказов - люди в погонах и судейских мантиях.