Стало известно, как будет работать общественный транспорт Минска 4-7 ноября 4.11.2017, 17:26

Изменения произошли в связи с переносом рабочих дней.

В субботу, 4 ноября, автобусный, троллейбусный и трамвайный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня.

5 ноября автобусные и троллейбусные маршруты будут ходить по графику субботнего дня, а трамвайные — по графику выходного дня. В понедельник и вторник, 6 и 7 ноября, автобусы и троллейбусы будут работать как в воскресенье, а трамваи — по графику выходных дней, передает «Еврорадио».

Изменения произошли и в графике работы столичного метро. 4 ноября поезда будут курсировать по графику рабочего дня, а 5, 6 и 7 ноября — по графику воскресенья