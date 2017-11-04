Жители Подмосковья перекрыли шоссе в знак протеста
- 4.11.2017, 17:37
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В протесте участвовали около ста человек.
Около 100 человек перекрыли Новорязанское шоссе недалеко от деревни Степанщино в Московской области, протестуя против строительства мусоросжигательного завода, сообщает «Новая газета».
Как рассказал журналист Илья Васюнин, протестующие ходили туда-обратно по пешеходному переходу, препятствуя проезду автомобилей.
Затем на место акции прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали «мягко» оттеснять людей. Позднее активисты сами разошлись — приехавший ОМОН не вмешивался, отметил Васюнин.