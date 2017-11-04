В высшую лигу вышел футбольный клуб, который начинал чемпионат с минус 10 очками 3 4.11.2017, 17:43

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До финиша чемпионата Беларуси по футболу остался один тур.

Минский «Луч» за тур до финиша чемпионата страны по футболу в первой лиге гарантировал себе место дивизионом выше.

«Луч» сегодня выиграл в гостях у «Лиды» (2: 0). «Смолевичи» его уже не догонят, пишет nn.by.

Луч - 60, Торпедо Минск - 57, Смолевичи - 55, Локомотив Гомель - 54.

«Луч» начинал сезон с минус 10 баллами. Клуб обвиняли в договорных матчах. В 29 турах минчане победили в 21, семь сыграли вничью, проиграли лишь однажды. Разница мячей: 71-22.