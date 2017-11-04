Как работает самая успешная реформа в Украине на примере городского поселка 2 Максим Маханьков, nn.by

4.11.2017, 17:59

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После реформы, большая часть налогов, которая раньше шла в Киев, теперь остается в местных бюджетах.

С кем бы я ни встречался в Украине, все соглашаются, что самая успешная реформа за послереволюционное время — это реформа местного самоуправления, или децентрализация. Это та реформа, которая принесла конкретные результаты конкретным людям, которые живут далеко от крупных и относительно успешных Киева, Одессы, Львова или Днепра. Чтобы проверить, как проходит самая успешная реформа в Украине и которые от нее результаты, мы решили съездить в городской поселок Голобы на Волыни, который находится в 117 километрах к белорусской границе.

Местечко Голобы известное с XVI века, когда оно подчинялось Луцкому замку. Сейчас Голобы административно принадлежат к Ковельскому району Волынской области. 14 августа 2015 года начался новый этап в жизни этого городка: в рамках децентрализации Голобы стали центром территориальной общины, которая объединяет, кроме Голоб, еще 18 окрестных деревень с общим населением 7899 человек (в самих Голобах - 4349 человек).

Объединенная территориальная громада (община — ОТГ) - это отдельная административно-территориальная единица, которая может образоваться в результате добровольного объединения смежных деревень и городов, но только сел и городов, находящихся в пределах одного района. ОТГ не могут выходить за пределы районов и областей.

Большая часть налогов, которая раньше шла в Киев, теперь остается в общине.

Я ехал в Голобы через Брест. Из Бреста на Ковель регулярно ходят автобусы и дизель через Малориту, а из Ковеля в Голобы — дизель.

Те дороги, которые мы увидели в Голобах, были довольно ухоженными и качественными по сравнению с другими дорогами в Украине.

На улицах местечка рядом с украинской государственной символикой можно встретить и флаги ЕС.

В административном здании жители общины могут получить любую необходимую им услугу.

На первом этаже мы увидели список с вакансиями в Ковельском районе. В среднем вакансии предлагают зарплату от 4 до 5 тысяч гривен (300-360 рублей)

Нас встречает Юлия Франчук, работающая менеджером проектов в Голобской общине. Она рассказала об особенностях работы с началом процесса децентрализации.

«Раньше почти все деньги из налогов, которые собирались с физических лиц и предприятий, шли «наверх», в Киев. В местных бюджетах почти ничего не оставалось. Только потом уже Киев эти деньги перераспределялись. Но в результате такого перераспределения до местных бюджетов мало что доходило. Мы были вынуждены клянчить эти деньги. Сейчас ситуация принципиально иная. Большая часть денег остается в нашем бюджете, и мы сами решаем, на что их тратить».

Действительно, если раньше все налоги (кроме местных) шли в Киев, сейчас 60% налога от физических лиц остается в общине и только 40% идет в Киев. Кроме того, территориальная община имеет доступ к деньгам с акцизных налогов, экологического налога, налога на доходы коммунальных предприятий, единого налога и налога на имущество. Соответственно, община заинтересована в хорошей собираемости налогов.

Кроме всех перечисленных выше государственных налогов, за общиной остаются и такие источники наполнения бюджета, как ранее закрепленные местные налоги и сборы. Также общины могут рассчитывать на поддержку Государственного фонда регионального развития, а также государственное и иностранное финансирование путем написания проектов для участия в конкурсных инвестиционных программах.

«Хорошо, что мы теперь сами решаем, на что тратить деньги: на школу, или на дорогу, или на парк, или на все одновременно. Но, с другой стороны, это и большая ответственность. Если раньше жизнедеятельность основных объектов поддерживалась деньгами из государственного бюджета, то сейчас мы отвечаем за это сами.

Такая система распределения налогов более эффективна, так как она в первую очередь стимулирует сами местные общины работать. Раньше было не так важно, сколько денег ты заработаешь, потому что все шло в Киев. А теперь мы сами заинтересованы в создании новых рабочих мест. Чем их будет больше, тем больше налогов мы сможем собрать, тем больше денег останется у нас ».

Бюджет каждой общины можно без проблем найти в интернете на государственном сайте. На странице можно найти информацию, как с 2015 по 2016 год вырос бюджет и Голобской общины.

Юлия Франчук родилась в Голобах, долгое время жила и училась в Луцке, но все-таки решила вернуться на родину. Очевидно, что она сделала это не из-за денег. Несмотря на успехи в децентрализации, зарплаты у административных работников общины мизерные. Юлия Франчук работает на полную ставку, имеет зарплату 2118 гривен (около 160 рублей). Размер ставки даже меньше официально утвержденной минимальной зарплаты в Украине (3200 гривен). Но с учетом всех премий и надбавок реальная зарплата все же достигает минимально возможного по стране уровня.

«Самое ценное на этой работе то, что меня слышат», - говорит Юлия.

Активно создаются по Украине так называемые единые ЦНАПы (центры административных услуг). Делаются они в основном за средства иностранных доноров. Подобный ЦНАП был создан и в Голобской общине, где можно получить основные административные услуги в одном месте.

Вся информация о стоимости такого ЦНАПа доступна, цифры есть в открытом доступе. Согласно отчету, такой ЦНАП стоил около 36 тысяч евро. Большая часть финансирования - европейские гранты.

Из-за того, что проект финансируется ЕС, он же и выставляет требования к проектированию и строительству таких ЦНАПов. Все делается соответственно проектом и стандартам доноров, и местная администрация общества не может этот проект изменить. Предусмотренные в таких ЦНАПах даже туалеты для лиц с инвалидностью.

За счет местного и государственного бюджетов, а также зарубежных грантов существенно изменилась и местная школа. Сейчас в Украине реализуется концепция создания так называемых «опорных школ», когда школы с малым количеством учеников закрываются, а в центре общины создается школа с лучшими специалистами и современным оборудованием. Детей из других населенных пунктов в центр объединенной общины завозят специальные автобусы (в Голобской общине 3 такие автобусы), а учителя из закрытых малых школ трудоустраиваются в опорных школах.

В Голобской опорной школе продолжается масштабный ремонт, но уже сейчас она впечатляет. Там есть фотостудия; в каждом классе есть либо проектор, либо большой монитор; сквозь новая и современная мебель; в коридорах стоят теннисные столы; в кабинете информатики - самые современные компьютеры.

Стоимость питания детей в школьной столовой мизерный по сравнению с белорусскими ценами. Питание школьника средних и старших классов стоит 110 гривен (8 рублей) в месяц. Для сравнения: мой племянник в минской гимназии платит за один завтрак 3 рубля.

Еще один из объектов, который существенно изменил свои облик после начала децентрализации, стал местный стадион, где появились площадки с искусственным покрытием и современные трибуны. Деньги на стадион, как и на школу, идут с самых разных источников: местных, государственных и иностранных.

Но все не ограничивается только ЦНАПо, школой и стадионом в Голобах. Отремонтированные дороги, улицы, здания не только в Голобах, но и в других населенных пунктах общины - все даже трудно перечислить.

Руководителем Голобской общины работает Сергей Гарбарук, который раньше работал в школе учителем физической культуры.

«С началом децентрализации работать стало сложнее. Добавилось много вопросов, которые надо решать, и полномочий. Хотя работать и сложно, но интересно, потому что есть результат, который мы видим уже сегодня. Нам удалось реализовать много проектов, которые мы просто не могли реализовать до децентрализации. На уровне государства общины поддерживаются благодаря дополнительным субвенциям».

Если говорить о трудностях на пути децентрализации, Сергей Гарбарук отмечает межпартийные противоречия в местных советах, когда депутаты вместо плодотворной работы занимаются политическими дрязгами и ставят партийные интересы выше общественных.

«Партийная политика — очень сложная вещь», - говорит он.

Соглашается со своим руководителем и Юлия Франчук: «Бывают такие моменты, когда нужно сделать все четко и строго. Но иногда наша демократия ну слишком демократическая!»

Украинцы гордятся своей новой системой общин и понимают, что в Беларуси нет демократии и свободы. Украинцы надеются, что реформы в их стране позволят соединить свободу и независимость с ростом качества жизни.

Максим Маханьков, nn.by