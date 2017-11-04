Белорусы распродают валютные запасы 1 4.11.2017, 18:11

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архивное фото: Reuters

Жители нашей страны в январе-октябре продали валюты больше, чем купили.

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $6,923 млрд в эквиваленте, купило - $5,188 млрд, сообщает БелТА со ссылкой на статистические данные Нацбанка.

Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,735 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-октябре продали иностранной валюты на $14,987 млрд в эквиваленте, купили - $15,46 млрд.

Нерезиденты Беларуси за десять месяцев продали валюты на $417,9 млн в эквиваленте, купили - $143,89 млн.