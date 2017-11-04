закрыть
4 ноября 2017, суббота, 19:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы распродают валютные запасы

1
  • 4.11.2017, 18:11
  • 1,536
архивное фото: Reuters

Жители нашей страны в январе-октябре продали валюты больше, чем купили.

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $6,923 млрд в эквиваленте, купило - $5,188 млрд, сообщает БелТА со ссылкой на статистические данные Нацбанка.

Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,735 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-октябре продали иностранной валюты на $14,987 млрд в эквиваленте, купили - $15,46 млрд.

Нерезиденты Беларуси за десять месяцев продали валюты на $417,9 млн в эквиваленте, купили - $143,89 млн.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас