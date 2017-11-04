Минчанам предлагают коробку от iPhone X в аренду 9 4.11.2017, 18:34

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Стоимость аренды - $20 за 10 минут.

3 ноября в странах «первой волны» начались продажи нового премиального смартфона компании Apple — iPhone X. Беларусь в число этих стран не входит, но «серые» продавцы уже привезли новинку в Минск. Сегодня в Сети появилось сообщение с предложением взять напрокат коробку от аппарата для фотографий в социальных сетях, пишет tut.by.

Автор объявления предлагает взять коробку в аренду на 10 минут за 40 рублей. В цену предложения входит доставка по Минску. Число фотографий, которые можно сделать за отведенное время, не ограничено. Предложение действует 4, 5 и 6 ноября.

«Все по-настоящему. Я просто посмотрел в интернете, что в Москве такое практикуют, и решил попробовать здесь. Много ажиотажа вокруг этого, но пока никто не обращался. Все думают, что это розыгрыш», — рассказал автор объявления Евгений.

Напомним: 12 сентября компания Apple представила тройку новых смартфонов. Первые два аппарата — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — мало чем отличаются от прошлогодних iPhone 7. Внешне их можно отличить лишь по стеклянной задней панели. Главным анонсом на презентации стал премиальный iPhone X без рамок вокруг вытянутого дисплея, двойной основной камерой и функцией разблокировки по лицу пользователя.