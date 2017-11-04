Мировые цены на продукты падают 4.11.2017, 18:59

А в Беларуси постоянно растут.

Цены на продовольствие в мире начинают снижаться - соответствующие данные, выраженные в индексе, представила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

В октябре индекс цен организации снизился на 1,2%, передает «Радио Польша».

По мнению аналитика банка Credit Agricole Якуба Олипры, тенденция заметна в оптовой и розничной продаже:

«В октябре дорожали только зерновые культуры, а остальные продукты – например, молочные продукты, сахар, растительные масла, мясо – дешевели. Думаю, тенденция сохранится и в следующих месяцах».

Якуб Олипра признается, что в масштабе года мировые цены на продовольствие все же росли, хоть и медленно, однако, уже с января следующего года, как считает аналитик, даже в годовом разрезе будет заметно их общее снижение.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, эксперты заявляют, что в Беларуси цены на продукты повысят как раз перед Новым годом.