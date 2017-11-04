КНДР исключила переговоры с США по денуклеаризации 5 4.11.2017, 19:37

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В Северной Корее заявили, что находятся на завершающей стадии в вопросе создания ядерного арсенала.

КНДР никогда не согласится на переговоры относительно денуклеаризации страны, говорится в заявлении государственного северокорейского агентства ЦТАК. Об этом сообщает gordonua.com.

"На нынешнем этапе, когда КНДР подходит к конечному месту назначения в вопросе завершения создания ядерных сил государства, США должны выбросить дикую мысль о том, что КНДР может ответить на их гангстерские требования, и им лучше перестать мечтать о переговорах по денуклеаризации с КНДР", – отметили в агентстве.

В ЦТАК заявили, что создание ядерного арсенала – это "необратимый и неизбежный стратегический способ укрепления мощных средств военного сдерживания в целях обороны".

"КНДР не выступает против диалога, но никогда не будет торговаться вопросами, связанными с высшими интересами страны и безопасностью своего народа, и не заинтересована в таком диалоге и переговорах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что США лучше отказаться от "своих глупых амбиций".

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. За последние два месяца страна провела несколько пусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в частности, сырой нефти и конденсатов.

30 сентября в Госдепартаменте США заявили, что официальные лица Северной Кореи не продемонстрировали признаков заинтересованности в переговорах о денуклеаризации.

9 октября министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия должна быть готова к "военным вариантам" противодействия КНДР.