Россия исчезает с карты цивилизованного мира 10 4.11.2017, 20:08

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Санкции против России постепенно расширяются и к ним присоединяются все новые и новые страны мира.

После введения санкций против российских чиновников по канадскому "закону Магнитского" Россия объявила о введении собственных санкций, однако чиновники из Канады не хотят учить своих детей в российских университетах или хранить там деньги. Об этом в колонке для "Радіо Свобода" написал политический обозреватель Виталий Портников.

"Канада становится еще одной страной, которая начинает закрываться от российского "нового класса" – коррумпированных чиновников и бандитов, которые живут за счет воровства бюджетных денег и особых отношений с властью. И это не просто наказание группы людей, причастных к коррупции и издевательствам в российских тюрьмах. Это еще и тенденция, на которую не стоит закрывать глаза", – отметил он.

Журналист напомнил, что в 2014 году, когда вводились первые санкции в связи с аннексией Крыма, оккупацией Донбасса и уничтожением малайзийского лайнера, в Москве утверждали, что от этого пострадает сам Запад.

"На самом деле – это проблема России. Страна, которая защищает свое право на коррупцию и агрессию, понемногу исчезает с карты цивилизованного мира. Никто за последние годы и не подумал отменять санкции против России. Более того, эти санкции расширяются, к ним присоединяются все новые и новые страны, которые не хотят соглашаться с пренебрежением к праву", – подчеркнул Портников.

Он добавил, что в следующем году Россию ждет настоящий "фестиваль санкций" из США.

"Эта проблема становится уже не только проблемой рядовых россиян. Это еще и проблема тех, кто сегодня у власти, кто зарабатывает – вернее, ворует – огромные деньги. Деньги есть, но потратить их можно разве что в Ялте или Сухуми. Не самый лучший вариант для тех, кто собирался приобрести за эти деньги весь мир", – подытожил он.

19 октября 2017 года в в Канаде вступил в силу закон "О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей", известный как "закон Магнитского". 3 ноября власти Канады обнародовали список лиц, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с этим законом. Всего в списке 52 человека, 30 из них – россияне.

Россия ввела ответные меры в отношении Канады.