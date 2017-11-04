Харашти раскритиковал в ООН «белорусское изобретение» против СМИ 7 4.11.2017, 20:31

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Миклош Харашти

Нарушения прав человека в Беларуси носят цикличный характер.

К такому выводу пришел Специальный докладчик по правам человека в Беларуси Миклош Харашти. По его словам, время от времени правительство демонстрирует некоторое послабление, выпускает на свободу политических узников, но потом возобновляет массовые репрессии. На прошлой неделе он представил свой доклад Генеральной Ассамблее, а потом ответил на вопросы Радио ООН.

Как отмечает Служба новостей ООН, Беларусь не признает мандата Миклоша Харашти и не дает ему официального разрешения на въезд в страну. Специальный докладчик по правам человека собирает информацию из открытых источников, встречается с правозащитниками, представителями гражданского общества, экспертами ООН. В последнем докладе, который он представил Третьему комитету Генассамблеи, эксперт приходит к выводу, что на протяжении последних пяти лет в Беларуси не произошло никаких изменений к лучшему – главным образом, потому, что не меняются законы.

«Время от времени меняется исполнение этих законов: умеренные действия сменяются настоящими массовыми репрессиями и произвольными задержаниями. Примером могут служить события декабря 2010 года после президентских «выборов», а также февраля-марта этого года. Так что если что-то и меняется, то только к худшему. Правительство пытается найти якобы законные основания для того, чтобы подавить любые спонтанные действия, которые в действительности являются неотъемлемым правом граждан – это настоящая лаборатория репрессий».

Миклош Харашти имеет в виду демонстрации протеста – против «выборов» и против закона о «тунеядстве». Он утверждает, что для несогласных изобретают надуманные обвинения. Они могут быть связаны уклонением от налогов или хулиганством, или, как в случае с «Белым легионом», их обвиняют в заговоре. Независимый эксперт считает, что периодические послабления со стороны властей – лишь попытка ввести в заблуждение Западные страны.

«Массовые репрессии всегда сопровождаются арестами, и когда политических узников выпускают на свободу, они становятся разменной картой в отношении международной общественностью. На Западе с облегчением вздыхают: политические лидеры и оппозиционеры, активисты гражданского общества вышли из заключения, во всяком случае те, что получили длительные сроки. И международное сообщество требует освободить политических узников, и когда их выпускают на свободу, это называют «оттепелью». Но законы-то не меняются, а если и меняются, то в худшую сторону», - считает Харашти.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека рассказывает о механизмах давления на средства массовой информации.

«Различные органы имеют право после двух предупреждений закрывать неугодные СМИ – это «белорусское изобретение». Предупреждения выносятся по результатам отслеживания контента, что является нарушением права на свободу выражения мнений».

«Для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему, в стране должно быть разграничение функций между властями – именно это, как показывает мировой опыт, является условием соблюдения прав человека. Имеется в виду независимые судебная и законодательная власти, на которые опиралась бы исполнительна власть. В Беларуси же вот уже на протяжении 23 лет существует система, когда Лукашенко назначает и увольняет судей и прокуроров, а парламент фактически не функционирует», - подчеркивает Харашти.

Специальные докладчики назначаются Советом ООН по правам человека, являются независимыми экспертами и не получают вознаграждения за свою работу. Миклош Харашти, например, совмещает свою работу с преподаванием в Колумбийском университете и Центрально-европейском университете. За его плечами – карьера журналиста, писателя, правозащитника и дипломата. Он работал представителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы, его книги переведены на многие языки, а за свою правозащитную деятельность Харасти удостоен высшей награды Франции – Ордена почетного легиона.

Благодаря своей репутации эксперт был приглашен в Минск для участия в семинаре ОБСЕ, и как он говорит, был готов использовать эту возможность для того, чтобы пообщаться с властями. Но, по его словам, они не предприняли никаких встречных шагов. При этом на том же заседании в ООН российская делегация обвинила его в нежелании идти на диалог с правительством. Миклош Харашти находит это странным.

«Более того, белорусский делегат подчеркнул, что мой краткий четырехдневный визит никак не связан с моим мандатом. Мне не дают сотрудничать с властями и в то же время обвиняют в нежелании сотрудничать. Это довольно странно».

Белорусский делегат призвал Спецдокладчика досрочно снять с себя полномочия – до истечения срока его мандата. Но Миклош Харашти намерен до конца выполнить миссию, которой его наделил Совет по правам человека. Он даже надеется в течение оставшегося года получить официальное приглашение приехать в Беларусь.