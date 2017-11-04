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В Беларуси возможны сбои в работе банковских карточек

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  • 4.11.2017, 20:59

Банковские карточки могут не работать ночью 11 ноября.

Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр".

Банковской процессинговый центр с 3.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени для выполнения требований международных платежных систем.

В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены свыше 74 тыс. организаций торговли и сервиса, 113,9 тыс. платежных терминалов, 3,1 тыс. банкоматов и более 2,7 тыс. инфокиосков.


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