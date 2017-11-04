Правозащитник: На суде Папкова заявила, что выразила на Марше свою гражданскую позицию 4.11.2017, 21:13

наталья попкова

В Бресте над активисткой БНК прошел сфабрикованный суд по сфабрикованному делу.

Судья Ленинского района Бреста Александр Семенчук приговорил к 15 суткам ареста активистку Белорусского Национального Конгресса Наталью Папкову за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0. Судили ее по статье Кодекса об административных правонарушениях 23.34 - «участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Приговор прокомментировал «Радыё Рацыі» правозащитник Владимир Величкин, который следил за рассмотрением дела:

- Наталья выразила свою гражданскую позицию. Она так и сказала, что действительно была на Площади в тот день. И то, что она выразила свое отношение к действующей власти, то это ей гарантируется нашим законодательством. И никто не запрещал ей этого озвучивать публично: не только на кухне, но и на Площади.

Наталью Папкову задержали еще второго ноября и поместили в Изолятор временного содержания Ленинского района Бреста. Папкова должна «отсидеть» 7 суток ареста за участие в Акции прежупреждения 8 сентября, после того как ее осудили в одном из минских судов по той же статье. «Таким образом Наталья по двум судебным решениям вместе, наверное "отсидит" 22 дня», - комментирует соратник Папковой активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шерендo:

- Сфабрикованный суд, сфабрикованное дело. Поставлен конвейер. Единственное что странный приговор: девушке давать 15 суток за такое мелкое правонарушение - просто издевательство. Эти 15 суток - просто попытка сломать человека.

"Передать передачу для Натальи можно непосредственно в ИВС, либо через родственников, правозащитников и соратников", - отметил Андрей Шерендо.