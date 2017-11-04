Белорусский хоккеист стал самым полезным игроком китайского «Куньлуня» в КХЛ 4.11.2017, 21:26

Павел Воробей

В последнем матче клуб из Пекина белорус сделал результативную передачу - пятую в сезоне.

Белорусский хоккеист Павел Воробей стал самым полезным игроком китайского "Куньлуня" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает БелТА.

В последнем матче клуб из Пекина, которым руководит опытный канадский специалист Майк Кинэн, уступил "Сочи" - 3:4.

Павел Воробей сделал результативную передачу - пятую в сезоне, на его счету также два гола, а по коэффициенту полезности "+8" белорус лидирует в команде после 29 проведенных матчей.

В игре с "Сочи" в составе "Куньлуня" на лед вышел еще один белорусский защитник Роман Граборенко, который в октябре перешел в пекинский клуб из нижнекамского "Нефтехимика".

Павел Воробей получил вызов в национальную сборную Беларуси на ближайшие матчи 9-11 ноября во Франции. В межсезонье защитник пытался трудоустроиться в братиславском "Словане", но выбрал продолжение карьеры в китайском клубе. В прошлом чемпионате он провел в белорусской экстралиге за "Динамо-Молодечно" 18 матчей.