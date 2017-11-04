Трампу предложат три варианта предоставления Украине оборонительного оружия 4.11.2017, 21:39

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О всех трех вариантах проинформирован Совет национальной безопасности США.

Президенту США Дональду Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине оборонительного летального оружия. Об этом 3 ноября сообщил канал ABC News (перевод — gordonua.com) со ссылкой на источники.

Три источника в Госдепартаменте США сообщили каналу, что Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине гранта на $47 млн. для приобретения оружия.

На прошлой неделе о всех трех вариантах был проинформирован Совет национальной безопасности США, вскоре их могут подать на рассмотрение Трампу.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

Украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что проект американского федерального бюджета на 2018-й финансовый год предусматривает предоставление летального оружия.

24 августа в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения.