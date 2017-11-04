Трампу предложат три варианта предоставления Украине оборонительного оружия
- 4.11.2017, 21:39
О всех трех вариантах проинформирован Совет национальной безопасности США.
Президенту США Дональду Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине оборонительного летального оружия. Об этом 3 ноября сообщил канал ABC News (перевод — gordonua.com) со ссылкой на источники.
Три источника в Госдепартаменте США сообщили каналу, что Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине гранта на $47 млн. для приобретения оружия.
На прошлой неделе о всех трех вариантах был проинформирован Совет национальной безопасности США, вскоре их могут подать на рассмотрение Трампу.
31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.
Украинский посол в США Валерий Чалый заявлял, что проект американского федерального бюджета на 2018-й финансовый год предусматривает предоставление летального оружия.
24 августа в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения.