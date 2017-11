Как в Минске соревновались в поедании драников на время 1 4.11.2017, 21:51

Фото: onliner.by

Сегодня на Червенском рынке прошел турнир по скоростному поеданию драников.

Участие приняло больше 30 человек из разных стран. Tut.by посмотрел, как проходил конкурс, а также узнал, почему для мероприятия выбрана такая локация.

Конкурс начался в полдень. Уже у входа на рынок слышно, что праздник начался. «Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень бравый свататься идет», — поет народный ансамбль.

У сцены собралась толпа зрителей, участников и скоморох. Тут самые активные — студенты БАТУ из ЮАР, которые пришли чтобы поучаствовать в состязании. Они все время пританцовывают и поют: «Дра-а-аники, бульба, драники вкусно». Журналисты заметили, как один из иностранных студентов на месте переоделся в вышиванку. Хотя признался, что это подарок и он не знает, что это такое.

Зарегистрировалось на соревнование более 30 участников из разных стран. Национальное белорусское блюдо едят на скорость этапами по 4 человека. Некоторые из тех, кто зарегистрировался заранее, не дожидаясь своей очереди, уходят. Таким без проблем находят замену в толпе.

«Есть Куткович?» — бросает ведущий клич в толпу, пытаясь найти участника.

«Есть Якуткович, пойдет?» — откликаются зрители.

Жюри без проблем соглашается заменить заявленного участника. И вот уже пенсионер Якуткович идет к столу. Девушки подносят 300-граммовую порцию драников, сметану, воду, и компания из 4 мужчин начинает есть на скорость под We will rock you.

«Ты посмотри, опять быстрее всех. Ну хоть они драники наши паядуць», — смеются женщины в толпе, обсуждая участника из ЮАР.

«Ой, как слабо, Беларусь! Ничего, мы сейчас пойдем, покажем!» — говорит сам себе в толпе мужчина.

В первых двух этапах парни из ЮАР и правда быстрее всех съедают конкурсные порции — за 1 минуту. По окончании надо встать, поднять вверх руки и крикнуть: «Бульба!». Один из самых быстрых, 27-летний Сикелела, говорит, что драники ел и раньше — в общежитии ему их готовили белорусские друзья.

— Нам нравится картошка, поэтому нас там много пришло поучаствовать. Я и сам готовил драники один раз. Но к конкурсу специально не готовился, у меня просто всегда хороший аппетит.

Выходя из-за стола, многие конкурсанты признаются, что можно было бы и быстрее съесть, но драники были слишком горячие.

Проходит несколько «мужских» этапов, в перерывах людей развлекают песнями и танцами, и за стол садятся девушки — две белоруски, украинка и студентка из ЮАР.

Девушки едят заметно медленнее и осторожнее, но зрители поддерживают их громче и активнее.

И тут быстрее всех справляется белоруска. Мария съедает порцию драников за 1 минуту 39 секунд.

— Я люблю очень быстро все делать, очень шустрая, наверное, поэтому так быстро справилась. У меня две дочки, они переживали, что я проиграю. Я им пообещала, что буду очень стараться.

По итогам турнира Мария стала второй среди самых быстрых едоков. Ее обогнала тоже белоруска с результатом в 1 минуту 14 секунд. Всего же в конкурсе участвовало 12 женщин.

А вот среди мужчин в тройку лидеров вошли представители Украины, ЮАР и Беларуси. Быстрее всех с порцией драников управился украинец Виталий Глушинский, ему на это понадобилось всего 40 секунд.

Организаторы турнира — руководство Червенского рынка. Директор рынка Геннадий Финский не скрывает, что мероприятие провели в том числе и для того, чтобы привлечь внимание покупателей.

— Целью турнира является популяризация туризма. Драники привлекают людей из разных стран. У нас сегодня тут представители Армении, Азербайджана, Казахстана, Польши, России, Украины и ЮАР. Кроме того, люди придут на объект и оживят его. В последнее время появилось много торговых центров и, соответственно, меньшее количество заходит сюда, поэтому тяжелее выживать.

Среди участников есть и работники рынка. Финский говорит, что к конкурсу готовились, искали среди «своих» и звонили с предложениями поучаствовать. Поэтому конкурсантов так много.

Победителям вручили кубки, дипломы и книги. Пообещали, что результат будет занесен в Книгу рекордов стран СНГ и Балтии «Диво».