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Николай Статкевич - на свободе

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  • 4.11.2017, 22:29
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Лидера БНК освободили после пятисуточного ареста.

Об этом сайту Charter97.org сообщила жена политика Марина Адамович, которая ждала Николая Статкевича на Окрестина.

Перед освобождением лидера Белорусского Национального Конгресса вывозили в Ленинский РОВД на «профилактическую беседу».

Напомним, Николай Статкевич с 30 октября отбывал пять суток ареста за Акцию предупреждения, которая прошла 8 сентября в Минске.

Арестом власти сорвали выступление лидера БНК на шестой сессии Парламентской ассамблеи «Евронест» в Киеве.

3 ноября стало известно, что Николая Статкевича осудили еще на 10 суток. Политика в любой момент могут задержать снова.


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