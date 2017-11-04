Минфин: Систему сбора дорожного налога изменят не раньше 2019 года 2 4.11.2017, 22:37

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Белорусы уже три года вынуждены уплачивают «налог на авто».

Изменения в механизме уплаты «дорожного сбора» будут осуществлены не раньше 1 января 2019 года. Как пишет tut.by, oб этом во время прямой линии рассказал заместитель министра финансов Владислав Татаринович.

— Соглашусь, что сейчас механизм уплаты госпошлины несовершенен: мы получаем такие вопросы на прямых линиях. Поэтому сейчас все причастные ведомства по поручению правительства рассматривают и предлагают, как механизм уплаты госпошлины можно изменить, — отметил замминистра. — Хочу сказать, что изменения будут приняты не раньше 1 января 2019 года.

Изменения в госпошлине коснутся двух пунктов. Во-первых, само понятие госпошлины предлагают заменить налогом. Для этого в законодательстве будут приняты соответствующие поправки.

Во-вторых, предлагается отвязать госпошлину от процедуры прохождения техосмотра и взимать ее за фактическое пользование дорожной сетью, а также позволить автомобилистам уплачивать пошлину частями, как страховку.

— Сначала предлагали привязать госпошлину к страховке. Но этот вариант не был принят. А вот механизм уплаты в несколько частей мы рассматриваем. Помимо этого, есть предложение взимать плату при фактическом использовании дорожной сети. Чтобы рамки BelToll или камеры фиксации скорости считывали, уплачена пошлина или нет. Пока мы рассматриваем, возможно ли это технически. Однако оговорюсь, пока что речь идет о проекте и предложениях. Пока они не приняты! Как только будут выдвинуты предложения, мы обсудим их с заинтересованными ведомствами, вынесем на общественное обсуждение, чтобы люди высказали свое мнение.

Напомним, белорусы вот уже три года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр.

Ставки различаются для физических лиц и организаций. От налога освобождены автомобили скорой помощи, МЧС, силовых ведомств. Инвалиды I или II группы оплачивают половину стоимости госпошлины. Пенсионеры по возрасту исключены из списка льготников.

Цель нововведения, как было заявлено, финансирование строительства новых и ремонта существующих дорог. При этом 50% суммы от госпошлины поступает в республиканский бюджет, 50% — в местные бюджеты.

По данным Минфина, в 2016 году доходы республиканского дорожного фонда составили 394,0 млн руб. Деньги, полученные с дорожного налога, заняли самую большую часть в структуре доходов дорожного фонда — 70,6%, или 278,1 млн руб. За проезд по платным дорогам автомобилисты заплатили 80,2 млн руб. (20,4%). Все остальные поступления составили 35,6 млн руб. (9%).