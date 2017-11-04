«Северсталь» выиграла у минского «Динамо» в важном матче чемпионата КХЛ 4.11.2017, 22:48

«Зубры» отдалилось от зоны плей-офф.

Минское «Динамо» уступило череповецкой «Северстали» в важном матче в борьбе за плей-офф — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).

Весь матч шла равная игра, но гости лучше распоряжались своими моментами, к тому же очень хороший поединок провел вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек, пишет tut.by.

Счет был открыт на 15-й минуте, когда Александр Евсеенков застал врасплох Юнаса Энрота броском от от синей линии.

Второй период прошел без голов, а в третьем команды обменялись точными бросками в течение минуты. Сначала Сергей Монахов воспользовался ошибкой «зубров», а затем Джек Скилле вернул минчанам надежду — 1:2. Увы, последний штурм динамовцам не удался. Теперь их отставание от зоны плей-офф составляет семь очков.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Дрозд — Китаров — Павлович (А); Хенкель — Знахаренко, Лингле — Волков — Гаврус; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

«Северсталь»: Гудачек (Магарилов); Веревкин — Евсеенков, Кагарлицкий (К) — Яшин — Бумагин; Корнеев — Мазур, Монс — Карлин — Вовченко; Васильев — Калашников, Рыбин — Мерескин — Угаров; Монахов — Земченко — Щербина; Кудако, Странски.