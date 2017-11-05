Трамп назвал Японию ключевым союзником США 5.11.2017, 8:05

Президент США прибыл в Токио для решения северокорейского вопроса.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 ноября, прибыл с визитом в Японию. "Япония - важный партнер и ключевой союзник Соединенных Штатов", - сказал Трамп по прибытии в страну, сообщает dw.com.

После выступления с официальной речью он сыграет в гольф и проведет неофициальный обед с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Ожидается, что центральной темой визита Трампа станет ситуация вокруг Северной Кореи. Во время полета американский президент сказал журналистам, что КНДР - это "большая проблема", которая должна быть решена. По его словам, ранее в политике были 25 лет слабости в отношении северокорейского режима, но сейчас Вашингтон изменит подход.

Трамп и Путин могут встретиться на саммите АТЭС

"Я думаю, что ожидается, что мы встретимся с Путиным. Да", - сказал Трамп журналистам во время полета в Японию. "Мы хотим, чтобы Путин помог с Северной Кореей, и мы будем встречаться с рядом разных лидеров", - сказал президент США.

Ранее он уже заявлял, что допускает встречу с Путиным во Вьетнаме. В Кремле тогда сказали, что она согласовывается.

В течение следующих 12 дней Трамп посетит также Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Ожидается, что во Вьетнаме он примет участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 6 по 11 ноября.