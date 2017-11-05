Выйти из «дроздовской» ловушки 10 5.11.2017, 8:17

6,102

Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Белорусам надо написать на скрижали 11-ю заповедь – «Не бойся!»

«Правительство находится в ловушке финансовой пирамиды. Внешний госдолг уже достиг своего максимума в истории суверенной Беларуси. Из валютных поступлений от экспорта мы тратим на погашение внешних заимствований чуть больше четверти. А все остальное — это рефинансирование. И любой математик вам докажет, что рано или поздно такая пирамида развалится», - заявил на днях доктор экономических наук Борис Желиба.

А что по этому поводу думают не математики? Можно ли говорить о скором падении «вавилонской башни» белорусской экономики, не имея специального образования? На вопросы Charter97.org отвечает известный режиссер-документалист Юрий Хащеватский.

- В последнее время в отношении разных сфер нашей жизни все чаще приходится слышать слово «ловушка». В чем сущность и генезис этого нового белорусского явления?

- Мы действительно всей страной попали в ловушку 23 года тому назад, когда доверили власть малограмотному человеку, полностью сформированному в советскую эпоху. При этом, несмотря на узкий кругозор, обладающему имперской ментальностью. Но главное – человеку, которые представлял себе власть в стране как феодальную.

Потом этот человек повел нас уже в российскую ловушку, когда он ради своей власти «сдавал» нашу экономику соседнему государству. То есть, он полностью привязал Беларусь к российским энергоресурсам. Это было очень выгодно конкретно Лукашенко и тем, кого сейчас называют «дроздунами» - его ближайшим приближенным. Так мы попали в «дроздовскую» ловушку.

Но выгода для «дроздунов» быстро исчезла, а ловушка осталась, в том числе и для самого Лукашенко. Потому что теперь, куда бы он ни дернулся, он чувствует, что все равно находится на цепи у Путина. При этом цепь с каждым днем укорачивается все больше и больше. Например, Лукашенко не может отказаться от учений «Запад-2017», хотя они ему ни политически, ни социально – никак вообще не выгодны. Но «повелителю из Дроздов» приходится все терпеть, потому что только на безропотной лояльности Путину теперь и держится его власть.

Своим крестьянским умом Лукашенко, может быть, и хотел бы, чтобы у нас в стране были образованные интеллектуалы, которые могут что-то сделать неординарное, придумать какое-то ноу-хау. Но, с другой стороны, он хочет, чтобы эти люди полностью были его слугами, и даже – его рабами. А такого, увы, не бывает.

Получается, что если мы все попали в ловушку из-за своего опрометчивого решения 23 года назад, то Лукашенко тоже попал в ловушку – но уже из-за собственного представления о власти. Сознание председателя совхоза загнало его в тупик. Ему не нужны грамотные люди, он боится интеллектуалов и «слишком образованных». Помните, когда-то в Советском Союзе можно было услышать фразу: «Слишком грамотным стал». Ее произносили, когда люди начинали «качать» свои права и ссылаться на законы. Сейчас в Беларуси происходит примерно то же самое, потому что образованные люди, которые могут поднять экономику, найти новые пути развития и вывести «дроздунов» из ловушки – для Лукашенко опасны. Ведь это носители внутренней свободы. Вот в чем, собственно говоря, вся суть и генезис главной белорусской «ловушки».

А дальше она уже проявилась во многих сферах. В социальной жизни образовалась очень серьезная «ловушка», можно сказать – пропасть. Бюджета катастрофически не хватает для выплаты пенсий и выполнения других социальных обязанностей государства. Вот и приходится лишать людей не только заслуженных льгот, как чернобыльцев и афганцев, но и честно заработанных за десятилетия труда пенсий.

Есть еще экономическая ловушка, при которой зарплаты сокращаются, а огромная часть бюджета уходит на то, чтобы расплатиться с долгами, которые наделала эта власть. А для чего, спрашивается, она их наделала? А чтобы иметь возможность понастроить себе дворцов, возвести коттеджные поселки для своей челяди, чтобы жить в феодальной роскоши посреди разоренной страны. Долги сделаны «дроздовскими», а рассчитываться за них придется всем белорусам, включая младенцев.

Сколько бы сейчас разные полупрофессионалы во власти (а настоящий профессионал пятнадцать раз подумает, прежде чем идти в эту преступную шарагу) не нашли экономических ловушек – это все следствие самой главной ловушки, созданной самим Лукашенко.

Поэтому никакие «реформаторы» или «полуреформаторы» в правительстве страну не «вытянут». Из этой глобальной ловушки может выкарабкаться только сам народ Беларуси. Поэтому я всегда считал и считаю, что мы должны сделать это в ближайшее время – чтобы не исчезнуть как государство. Опоздать нельзя. Иначе придется говорить «спасибо» не только этой колхозной, дремучей власти, но и самим себе.

- Клубок белорусских «ловушек» мы с вами распутали. Есть ли возможность для белорусов в реальной жизни избавиться от них быстро, «одним махом»? Подобно героям эпосов, саг, кинематографа, в конце концов…

- Одним махом клубок проблем удавалось преодолеть античному герою Гордию – в истории о «гордиевом узле», который он просто разрубил своим мечом.

Думаю, белорусам надо знать следующее: сказки, легенды – это все очень интересно, но на деле за свою свободу и достойную жизнь надо бороться ежесекундно, каждый день и каждый раз.

Полный отказ от сотрудничества с властью Лукашенко – это одна из самых лучших возможностей борьбы с его режимом. Существует много способов ежедневного ненасильственного сопротивления диктаторскому режиму – от простых форм несотрудничества до мирных акций протеста.

Но приоткрою небольшую тайну: для нас в этой борьбе все-таки остался элемент сказки и чуда. Таким «чудом» являются технические достижения современной цивилизации. Интернет, например, дает доступ к самой различной информации. А также и для того, чтобы работать и зарабатывать, не завися от этой власти. Каждый белорус, посмотрев по сторонам, может найти какие-то механизмы, как быть независимым от режима Лукашенко и не сотрудничать с его властью. Главное – не бояться.

Когда-то великий белорус Алесь Адамович сказал, и я это, к счастью, услышал: «Старик Моисей был хороший мужик, но он не все заповеди запомнил. Кроме 10 заповедей, была еще 11-я – «Не бойся!».

Я бы эту заповедь сейчас написал для белорусов на скрижалях огромными буквами: «Не бойтесь! Перестаньте бояться этой власти. Перестаньте бояться чиновников. Перестаньте бояться ментов». Это все люди, которые находятся у вас на содержании. Какими бы грозными они ни казались – их намного меньше. И даже им уже трудно жить в «дроздовской ловушке». Необходимо только сделать усилие – и, уверяю вас, этот узел распутается, разрубится. И тогда мы пойдем по нормальному, цивилизованному пути.