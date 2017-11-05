Биометрический паспорт для белорусов прибавит в цене 4 5.11.2017, 8:27

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Из-за технологии изготовления новый документ будет значительно дороже.

Беларусь перейдет на 2-паспортную систему после введения в стране биометрических документов, говорится в репортаже СТВ.

«Для МВД принципиально, конечно, определенное количество степеней защиты чтобы имел этот документ, как внешний вид его, так и внутреннее содержание, и информация, расположенная на электронном чипе, который помещен в обложку, чтобы она содержала все необходимые требования, которые соответствуют международным стандартам.

Окончательный вариант новых документов белорусов еще не утвержден, корректировки вносит каждое причастное ведомство. Но уже можно разглядеть и нащупать определенные отличия», - заявил Павел Хрищенович, начальник отдела по гражданству Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.

«Здесь появилась такая поликарбонатная страница. В белорусском варианте мы будем использовать биометрические данные, высокоточную печать, фотопечать и использоваться будут отпечатки пальцев.

А еще фотография и данные переместились на первую страничку, изменилось качество бумаги, место орнамента заняли достопримечательности. А исчезла ли знаменитая ветка папоротника, специалисты говорить отказываются. Меры защиты нового документа будут в разы серьезнее», - утверждает чиновник.

«Не так часты случаи подделки белорусских документов, но встречаются подделки как частичные, так и были случаи выявления полных подделок документов за рубежом», - утверждает Дмитрий Сорокин, начальник экспертно-криминалистического лаборатории по исследованию документов отдельного контрольно-пропускного пункта «Минск».

За 23 года пограничной службы Дмитрий Валерьевич рассмотрел в свете ультрафиолета не одну тысячу паспортов. Больше всего его впечатлил немецкий.

«У них все данные о владельце документов, включая фото, сделаны голографическим способом, то есть дублируются голограммой.

Можно видеть изображения города, в ультрафиолете получается изображение города ночью.

Финны вовсе в своем паспорте поселили лося. Каждая страна стремится покреативить. И не жалеет денег на совершенствование защитных мер. Белорусы – не исключение. Биометрический паспорт хоть и будет сделан из отечественных материалов, но прибавит в цене», - говорит Дмитрий Сорокин.

«Стоимость биометрического паспорта будет составлять 3 базовые величины, на сегодняшний день одна базовая – 23 рубля, а стоимость ID-карты – одна базовая.

Кстати, новый белорусский паспорт, возможно, сможет составить конкуренцию по красоте и стилю мировым лидерам – швейцарцам, австралийцам и норвежцам. И уж точно постарается стать сильнее в следующем году», - рассказал журналистам Павел Хрищенович.