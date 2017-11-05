Как зарплаты в Беларуси отличаются от доходов в соседних странах 8 5.11.2017, 8:30

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Правду не может скрыть даже официальная пропаганда.

Реальная зарплата белорусов, особенно в регионах, составляет около 200-300 рублей. Официальная статистика завышает эту цифру в 2-3 раза, но даже она вынуждена констатировать, что за последний месяц «средняя» зарплата сократилась.

Портал tut.by сравнил, как заработки белорусов отличаются от доходов жителей соседних стран.

В России в сентябре в среднем получали 1270 рублей (все суммы в тексте переведены по курсу Нацбанка на 4 ноября). Эта сумма на 1% больше, чем в августе. При этом реальная зарплата россиян, которая рассчитывается с учетом инфляции, в прошлом месяце выросла на 1,2% по сравнению с августом.

Жители Казахстана — нашего «соседа» по Таможенному союзу — в сентябре получили 875 рублей.

В Польше средняя зарплата составила 2450 рублей. Украинцы в сентябре получили 540 рублей в пересчете. Больше всего в прошлом месяце зарабатывали в Киеве — 840 рублей.

Средняя зарплата в Литве — 1930 рублей. В Латвии средняя зарплата 2160 рублей, а в Эстонии — 2850 рублей.