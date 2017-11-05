Министр обороны: Мне не стыдно 45 5.11.2017, 8:57

12,859

Андрей Равков

Фото: БелТА

Андрей Равков высказался по поводу гибели солдат в белорусской армии.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков во время прямой линии сегодня утром рассказал, что учебный центр в Печах, где 3 октября погиб солдат срочной службы Александр Коржич будет реорганизована, сообщает «Белсат».

Руководство части заменено, там будет установлена система видеонаблюдения, ряд офицеров пройдет переаттестацию. Чиновник также признал свою личную ответственность за смерть солдата.

Военные части в Беларуси оснастят системами видеонаблюдения

«Мне не стыдно ни за один день моей работы на посту министра обороны. Министра обороны назначает президент и увольняет также президент. Решит он – и я в тот же день уйду», – заявил Андрей Равков.

Равков прокомментировал также состояние расследования смерти солдата в Печах. Он объяснил, что увольнения ряда печевских офицеров касались тех офицеров, которые в течение целой недели не замечали отсутствия уже повешенного на тот момент солдата. Опрошенные нами минчане не посчитали эти меры достаточными:

«Заменить начальника и установить камеры наблюдения – это такая превентивная мера, которая ни к чему не приведет по той простой причине, что вся проблема у людей в головах», – говорит житель Минска.

Самое большое возмущение общественности вызвала не столько сама трагическая смерть солдата в мирное время, сколько тот факт, что следственному комитету понадобились 10 дней на то, чтобы заметить связанные ноги повешенного солдата и накинутую на голову майку. Первоначально следствие говорило исключительно о суициде. На этот же момент в уголовном деле фигурируют 11 человек – среди них ни одного старшего офицера. Согласно второму Министру обороны независимой Беларуси, гибель солдат в мирное время – может случиться всегда, но не по таким причинам:

«Были тяжелые случаи, была гибель людей, но они были отчасти связаны с боевой подготовкой, учениями, на работе с техникой, где-то», – рассказывает экс-министр обороны Беларуси Павел Козловский.

В свою очередь действующий министр обороны во время своей прямой линии никак не вспомнил другие недавние смерти солдат. Благодаря резонансу вокруг трагедии Александра Коржича, стало известно о еще четырех подобных смертях. По словам генерал-полковника в отставке меры, озвученные Равковым, в целом правильные, но достаточны ли?

«Надо такие меры предпринять, и это поможет, возможно, но я говорил и говорю вам сегодня, что главное в этой беде и проблеме то, что командиры не готовы работать с людьми, они не готовы к работе с людьми», – полагает Павел Козловский.

Да и камеры наблюдения, о которых говорит министр Равков, будут установлены только в самых Печах. Тем временем погибшие в этом году солдаты Павел Старанков, Геннадий Сорокин и Артем Бастюк служили в разных воинских частях. Поэтому действительно – проблема не только в Печах и не в сержантах, которые сейчас под следствием.