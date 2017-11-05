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Решительный слоненок рассмешил пользователей сети

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  • 5.11.2017, 8:45
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Маленький хозяин джунглей принялся разгонять автомобили с дороги.

В сети обратили внимание на видео с недовольным слоненком, угрожавшим автомобилю во время сафари. Ролик был опубликован на сайте LiveLeak, пишет lenta.ru.

Видео было снято 1 ноября в национальном парке Крюгера в ЮАР. Животное стоит перед машиной, размахивает хоботом и несколько раз бьет им по капоту. Когда мимо проезжает другая машина, слоненок, трубя, бежит за ней. После этого он уходит с дороги.

Как рассказал Daily Mail автор ролика, таким образом слоненок хотел показать людям, насколько он храбр и силен. «Молодые слоны делают подобное довольно часто, и многие люди уезжают при первом признаке агрессии, но так как я изучал поведение животных и работаю в их среде обитания каждый день, я легко понял, что этот слоненок только предупреждал нас и не причинил бы реального вреда», — пояснил мужчина.

В августе в ЮАР в объективы камер попал розовый слоненок-альбинос. На кадрах запечатлели, как детеныш необычной окраски резвится в водоеме парка Крюгера вместе с другими слонами. До этого слонов-альбиносов ни разу не удавалось снять на видео.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.


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