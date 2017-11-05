Владимир Непомнящих: Мы – власть в этой стране, а не Лукашенко и Путин 4 5.11.2017, 9:21

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Владимир Непомнящих

Гомельский активист гордится присягой на верность Беларуси.

Судья Минского городского суда Елена Шилько оставила в силе максимальный в 50 базовых величин (1150 руб.) штраф гомельскому активисту Владимиру Непомнящих за участие и выкрикивание лозунгов «Гэта краіна наша – тут не будзе рашэ» во время акции «За мирную Беларусь» против военных учений, которая прошла 8 сентября в Минске, сообщил gomelspring.org правозащитник Леонид Судаленко.

Напомним, старший лейтенант милиции Советского РОВД Минска Дмитрий Белый после акции обвинил Владимира Непомнящих в участии в несанкционированном массовом мероприятии: «принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, в ходе которого в составе группы граждан принимал участие в коллективной присяге на верность Беларуси, выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь», «Гэта краіна наша – тут не будзе рашэ».

Владимир Непомнящих рассказал, почему он принял участие в Акции предупреждения:

- Я поддерживаю план Статкевича. Мы собрались в центре города, прошлись по проспекту и возложили цветы к памятнику. Не нужно прятаться по кустам, по разным Бангалорам. Мы – народ, мы – власть в этой стране. Не Лукашенко, не Путин – а мы. Акция была видна со всех сторон, ее смотрели в независмых медиа, видели, что белорусы – народ. Видели, что мы против того, чтобы Путин сюда пришел и устроил такой рок-н-ролл как в Украине. Поэтому я отбросил все дела и приехал из Гомеля в Минск.

Акция оппозиции «За мирную Беларусь» против военных учений «Запад-2017» состоялась в Минске 8 сентября.