В Польше появилась новая крупная партия – «Соглашение» 5.11.2017, 9:28

Инициатива создания новой партии принадлежит вице-премьеру, министру науки и высшего образования Ярославу Говину.

О создании новой партии объявлено на организованном на Национальном стадионе в Варшаве Конгрессе Объединенных правых сил и Объединительной конвенции партии «Польша вместе», Союза Республиканцев, представителей свободолюбивых кругов, а также Христианского движения органов самоуправления. Инициатива создания нового политического формирования принадлежит председателю партии «Польша вместе», вице-премьеру, министру науки и высшего образования Польши Ярославу Говину, сообщает «Радио Польша».

Незадолго до Конгресса Ярослав Говин говорил в Сейме, что новая партия будет строиться по модели «современной европейской партии» и пообещал, что вокруг нее будут созданы сильные группы консультантов, сосредотачивающие как представителей партии, так и передовых представителей непартийных кругов.

Председатель правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский принял эту инициативу с удовлетворением. Лидер ПиС не смог по состоянию здоровья присутствовать на Конгрессе, но прислал приветственное письмо его участникам.

В письме Ярослав Качиньский подчеркнул, что укрепление правящего лагеря служит укреплению идеи улучшения Польши как государства и приобретению для реализации этой идеи новых людей. Лидер ПиС обратил внимание, что улучшение Польши может происходить, благодаря единству сил и совместному старту в парламентских выборах 2015 года.

На Конгрессе вице-премьер Ярослав Говин объявил, что его новая партия получила название «Соглашение», и подчеркнул значение сотрудничества всех, кого объединяют идеалы, близкие республиканским – идеалы активного участия в государственных делах во имя общественного блага.