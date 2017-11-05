Стало известно, где в Минске лучше не парковать авто «на минуточку» 5.11.2017, 9:47

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Опубликован список улиц, на которых чаще всего орудуют эвакуаторы.

Местные власти могут наделить правом вести административный процесс в отношении нарушителей парковки и принудительно эвакуировать автомобили. Соответствующие поправки планируется внести в КоАП и ПИКоАП РБ в ближайшее время. А это значит, что, если изменения утвердят, эвакуацией будет заниматься не только ГАИ, но и коммунальные службы. Для автолюбителей, которые "не находят себе места", это означает, что риск "попасть" на эвакуацию увеличится. К тому же что-то подсказывает, что при должной организации процесса он будет вполне прибыльным для всех, конечно, кроме автовладельцев, пишет abw.by.

Проблема с нарушением правил парковки в Минске усугубляется не только увеличением количества транспорта, но и расширением зоны платной парковки, особенно в центральной части города. Открываются многоуровневые крытые паркинги, но по факту они, как и плоскостные платные парковки, остаются невостребованными и заполняются в лучшем случае наполовину. Причина, конечно же, в деньгах: все-таки для наших людей это дорого, особенно если работаешь в центре и автомобиль нужно оставить на весь рабочий день. Однако нарушать ПДД автолюбителей "вынуждает" не только нежелание платить.

Цель этого материала не в изучении причин, которые приводят к нарушениям. Они и так всем известны. В преддверии анонсируемых изменений в части эвакуации журналисты посчитали нужным составить своеобразный список мест столицы, где риск "лишиться" автомобиля выше всего. В этом им помогли специалисты районных отделов Госавтоинспекции, а также организаций, занимающихся эвакуацией транспорта.

В ГАИ г. Минска на просьбу обозначить самые проблемные места ответили, что без опасения ошибиться в их число можно смело включать весь центр города - именно там чаще всего можно встретить эвакуатор. На особом контроле у ГАИ - проспекты Победителей и Независимости, Верхний город, территория рядом с ГУМом и ЦУМом.

В Центральном районе сосредоточена основная масса офисов, магазинов и различных административных зданий, а места для всех автомобилей не хватает. Платить за парковку люди не хотят и всячески ищут способы оставить свои авто бесплатно.

По версии ГАИ самыми проблемными зонами этого района являются:

ул. Немига в районе ТД "На Немиге": несмотря на наличие рядом двух платных парковок автовладельцы оставляют авто за торговым домом, зачастую заезжая на тротуары;

улицы Романовская Слобода, Революционная и Интернациональная крайне загружены припаркованным транспортом, зачастую люди паркуются с нарушениями;

территория рядом с заводом "Горизонт" (ул. Куйбышева): автомобили паркуют возле дороги, на тротуаре;

ул. Кропоткина: здесь находятся посольство, банк, офисы, автомобилей всегда много, они заезжают на тротуар, газон;

дворы улиц Заславской и Леси Украинки: тотальное нарушение правил парковки во дворах, не рассчитанных на большое количество автомобилей.

Самые частые адреса вызова для эвакуации автомобилей, нарушающих ПДД, по версии ГУ "Правопорядок" (организация занимается эвакуацией автомобилей на территории Советского, Фрунзенского, Партизанского и Первомайского районов):

Район Комаровского рынка.

Район рынка в Ждановичах.

Станция метро "Каменная Горка".

Станция метро "Спортивная".

Пр-т Независимости.

Пр-т Победителей.

Долгобродская, 24 (район Тракторного завода).

Фроликова, 2 (территория рядом с 14-й поликлиникой и 9-й детской больницей).

Некоторые центральные улицы Минска относятся к Ленинскому району, проблемы в этой части идентичные:

улицы Маркса, Энгельса и Кирова: автомобили паркуются на пешеходных переходах, а также в два ряда, чем вызывают затруднения в движении транспорта:

дворы микрорайона Серебрянка: автомобили стоят на зеленых зонах, тротуарах, детских площадках, мешают вывозу мусора;

парковки торговых центров "Е-Сити" на Денисовской и "Гиппо" на Рокоссовского: автомобили занимают места для инвалидов. Ситуация обостряется по вечерам и в дни, когда в "Е-Сити" проводятся розыгрыши и другие мероприятия.

Самые частые адреса вызова для эвакуации автомобилей, нарушающих ПДД, по версии ООО "Белспецавтоэвакуация" (организация занимается эвакуацией автомобилей на территории Ленинского, Октябрьского, Московского, Центрального и Заводского районов):

Свердлова 22, 24.

Пр-т Победителей, 1, 3.

Тимирязева, 65, 74,

Революционная на всем протяжении.

2-я Лошица (район БСМП).

На территории Фрунзенского района эвакуатор "орудует" чаще всего по причине того, что автомобили мешают работе общественного транспорта:

перекресток улиц Притыцкого, Лобанка и Кунцевщины (станция метро "Каменная Горка"): периодически проводится "зачистка" перекрестка во всех направлениях, эвакуируются автомобили, оставленные "под знак", которые мешают подъезжать к остановке общественному транспорту;

ул. Скрипникова 11Б, 48: "утаскивают" автомобили, припаркованные ближе 15 метров от пешеходного перехода и на тротуаре;

ул. Одинцова, 52, 23: по первому адресу легковые авто паркуют на остановке общественного транспорта, по второму - слишком близко к пешеходному переходу;

ул. Матусевича, 90: водители игнорируют знак, мешают общественному транспорту;

ул. Жудро, 9: владельцы авто "не видят" знак, запрещающий остановку.

В Заводском районе самое "больное" место - район универмага "Беларусь":

ул. Жилуновича: из года в год автолюбители нарушают ПДД, паркуясь под запрещающие знаки;

ул. Социалистическая (р-н Минского автозавода): перегруженность парковок вынуждает водителей оставлять автомобили с нарушениями;

дворы улиц Нестерова, Герасименко и микрорайона Шабаны: парковка на зеленой зоне.

Самые проблемные места Первомайского района - также в центре:

улицы Макаенка и Толбухина: здесь много офисов, припарковаться сложно, при этом платные парковки остаются незаполненными;

ул. Уручская рядом со строительным рынком: на рынке есть платная парковка, однако автолюбители не хотят платить за нее;

местный проезд с пр-та Независимости от Руссиянова до Стариновской и дворы этих улиц: повальное нарушение правил остановки и стоянки автомобилей.

В Советском районе столицы выше всего риск не найти автомобиль на месте, где оставлял, в районе Комаровского рынка и на прилегающих улицах:

улицы В.Хоружей, Кульман, Я.Коласа и Красная: рядом расположено 5 платных паркингов, но автовладельцы предпочитают парковаться под запрещающие знаки и во дворах, зачастую с нарушениями;

ул. Мележа: много офисных зданий, а мест для парковки мало.

В Московском районе "повстречаться с эвакуатором" можно на следующих улицах:

Есенина, Железнодорожной, пр-те Газеты "Правда" и Слободской: причины самые различные, но ничего нового, чего бы не было описано выше.

На территории Октябрьского района самыми проблемными являются:

Привокзальная площадь и прилегающие улицы Бобруйская, Толстого и Суражская: стандартная ситуация - платная парковка не заполнена, зато вдоль дороги автомобили паркуются хорошо если не в два ряда. Что касается улиц Толстого и Суражской, то там происходит скопление автомобилей работников и посетителей бизнес-центра "Титул". Машины занимают полосу для движения, что создает особые неудобства в часы пик;

пер. Линейный: идет строительство метро, автомобили паркуют под знаки. Планируется, что после завершения строительства в этом месте появится парковка;

ул. 2-я Лошица (район Больницы скорой помощи): приезжающие в медучреждение люди, невзирая на знаки, оставляют свои автомобили в неположенных местах, зачастую мешая проезду спецтранспорта.

Относительно безопасным в Минске можно назвать лишь Партизанский район, большая часть которого - "спальник". Но это вовсе не означает, что эвакуация там явление крайне редкое, - просто нет таких мест, где нарушения правил парковки фиксируются постоянно с высокой периодичностью. В этом районе эвакуатор "орудует" точечно, на разных улицах и, как правило, по поступившим сообщениям.

В ГАИ отметили, что вызов эвакуатора осуществляется не только после обнаружения инспекторами нарушений правил парковки в ходе патрулирования улиц. Львиная доля сообщений поступает от граждан, работников коммунальных служб и водителей общественного транспорта. Первые, как правило, жалуются, что их автомобиль заблокирован другим транспортным средством или когда чья-то парковка в неположенном месте просто "достала"; вторые - на то, что из-за припаркованных автомобилей не могут исполнить свои обязанности (чаще всего это касается вывоза мусора); третьи - на невозможность нормально подъехать к остановке и высадить пассажиров.

В ситуациях, когда можно было бы связаться напрямую с владельцем автомобиля, если бы тот оставил на видном месте номер своего телефона, приходится высылать эвакуатор со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому основных рекомендаций по части того, как не "попасть на эвакуатор", две: первая - собираясь припарковаться где-нибудь в центре, внимательно смотреть на знаки и не поддаваться "стадному инстинкту", вторая - если дело происходит во дворах, не лениться оставлять номер телефона, по которому в случае чего можно связаться с водителем. Ну и третья - не наглеть и не думать, что "мне на минуточку" - это смягчающее обстоятельство.

Отдельная тема - парковка на местах для инвалидов. К примеру, около ТЦ "Е-Сити", что на ул. Денисовской, за тем, чтобы их не занимали другие люди, следит служба безопасности. И нередко возникают конфликты, когда с таких мест эвакуируются автомобили без специальных знаков, а потом выясняется, что на этом автомобиле кто-то возит человека, имеющего удостоверение инвалида. Во избежание таких моментов ГАИ рекомендует обозначать автомобили соответствующими знаками, так как проверить наличие инвалидности по "номеру" автомобиля, особенно если машина не зарегистрирована на такого человека, невозможно.

Не исключено, что мы не охватили все-все-все места, где высок риск повстречаться с эвакуатором. Если читателям есть чем дополнить этот список, просим делать это в комментариях.