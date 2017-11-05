«Племянница» Путина и шпионская сеть РФ на Западе 1 5.11.2017, 9:59

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Расследование Мюллера разоблачило разведывательную тактику России.

"Для советника кампании Трампа Джорджа Пападопулоса он был просто профессором, которого тот встретил в ходе поездки в Италию. Зато для Картера Пейджа и для Дональда Трампа-младшего — лоббистом интересов Москвы, торгующий компроматом на Хиллари Клинтон". С этих слов журнал Politico начинает свой большой обзорно-аналитический материал, проливающий свет на обширную агентурную тактику Кремля, масштабной частью которой стала прошлогодняя интервенция в американский электоральный процесс. Newsader представляет полный перевод данной статьи под оригинальным названием "Российское расследование проливает свет на кремлевскую разведывательную тактику". В ней раскрываются некоторые элементы той спецслужбистской методики РФ.

Раньше расследование российского вмешательства было сосредоточено на кремлевских чиновниках — вроде экс-посла Сергея Кисляка, встречавшегося с Майклом Флинном, который вынужден был уйти с поста советника по нацбезопасности при Трампе из-за лжи о разговоре с Кисляком. Теперь же внимание спецпрокурора Роберта Мюллера обращено на неофициальных посредников, подозреваемых в том, что они поучаствовали в самых грязных и потенциально преступных кремлевских играх.

"Разумеется, они интересовались этим", — сказал знакомый с ходом расследования источник Politico, имея в виду заданные федеральными следователями вопросы о роли соратников Трампа в данном деле. По словам собеседника Politico, следователи "пытаются собрать каждый возможный бит информации" о каких-либо контактах между сторонниками Трампа и людьми, которые выглядели как независимые субъекты, а на деле оказались проводниками кремлевской повестки.

Действующие и бывшие американские чиновники США говорят, что дело "Трамп-Россия" демонстрирует, как вообще функционирует всемирная сеть теневых пророссийских фигур. Среди них — не только профессиональные агенты спецслужб, но и заарканенные Кремлем западные граждане, занятые в таких сферах, как наука, общественный активизм и даже журналистика. Благодаря этим лицам Кремль получает возможность внедряться в политическую систему западной страны и затем влиять на нее.

В деле Пападопулоса судебные документы показывают, что молодой советник по внешней политике Трампа имел обширные контакты с базирующимся в Лондоне мальтийским так называемым "профессором", чей академический статус вызывает большие вопросы. Как теперь стало известно, профессор, идентифицированный в сообщениях СМИ как Джозеф Мифсуд, представил Пападопулоса российскому послу в Лондоне. Познакомил он его и с женщиной, назвавшейся "племянницей" президента России Владимира Путина. Целью их встречи была беседа о том, как улучшить отношения между США и Россией в президентство Трампа.

Именно Мифсуд сообщил Пападопулосу, что у Кремля есть компромат на Клинтон в виде "тысяч писем", говорится в судебных материалах Мюллера.

"Российское правительство, его разведслужбы и службы безопасности часто используют неофициальных посредников для достижения своих целей в сфере внешней разведки", — заявил специальный агент ФБР Роберт Гиббс в заявлении, данном под присягой в связи с делом Пападопулоса, где тот признался агентам ФБР во лжи и пообещал сотрудничать со следствием. По его словам, "такая схема позволяет скрыть явный след российского правительства".

"Мне известно, что российское правительство использовало в таком качестве людей, связанных с научными кругами и аналитическими центрами, — говорится в заявлении Гиббса, который, очевидно, имеет в виду Мифсуда. — В результате расследование вышло на посредников, которые имели имели контакты с лицами, связанными с кампанией [Трампа]" — включая Пападопулоса.

В свою очередь Мифсуд заверил журналистов, что он действительно является профессором, однако отрицал любые преступные связи.

Между тем, еще в январе 2017 года в экспертном сообществе США, занимающемся оценкой российского вмешательства, была описана роль "сторонних посредников". Аналитики пришли к выводу, что подобные фигуры использовались и в других — более ранних — тайных кампаниях Кремля, призванных влиять на западную политику выгодным для Москвы образом.

Рольф Моват-Ларсен, экс-глава отвечающего за Россию подразделения ЦРУ, сказал, что Москва давно использует подобных посредников для получения информации от ничего не подозревающих субъектов. По его словам, благодаря этой тактике Кремль выясняет, готовы ли потенциальные проводники его интересов к сговору и насколько они подвержены шантажу. В ряде случаев российские спецслужбы могут даже создать для человека такую ситуацию, которая затем позволит шантажировать его.

Считается, что в настоящее время в Америке и других странах работает значительное число российских агентов, задача которых — находить союзников Кремля среди американцев, в том числе ученых, журналистов, экспертов и сотрудников аналитических центров, сказал Моват-Ларссен, ныне возглавляющий отдел разведывательных и оборонных проектов в Гарвардской Школе Кеннеди. По его словам, когда-то существовало даже "целое сообщество" пророссийских вербовщиков, которые специализировались на вербовке ученых.

Во времена холодной войны американские спецслужбы прекрасно знали о существовании таких как бы "независимых" фигур и упорно работали над их разоблачением. И тогда, и сейчас лишь некоторые из этих людей были реальными агентами КГБ-ФСБ, в то время как многие были и есть теми, за кого они себя как раз и выдают. Важно то, что во всех этих случаях обе эти категории людей работали и работают на Москву, пусть и не всегда добровольно.

По мнению экспертов, все международные аналитические центры, политические институты и активистские организации, сосредоточенные главным образом на "евразийских делах", наполнены людьми, которые служат посредниками Кремля. Работая в одиночку или в небольших группах, они получают возможность беспрепятственно трудиться в центрах западного мира — Вашингтоне и Лондоне, — и плотно работать с целями, поставленными Москвой.

Как уже было сказано выше, кремлевские агенты маскируются в том числе под журналистов. Достаточно вспомнить, что в июне человек, назвавший себя репортером французской газеты "Ле Монд", попытался убить знаменитую украинскую супружескую пару во время фальшивого интервью в Киеве (речь идет о семье Акуевых, при этом несколько дней назад киллерам-таки удалось убить Амину и ранить ее мужа Адама — Newsader). Другой пример: украинские официальные лица обвинили немца по имени Мирко Мебиус в том, что он приехал в страну как журналист, а на самом деле планировал собрать информацию, предназначенную для пророссийских сепаратистских сил.

При этом немало тайных агентов работает под глубоким прикрытием как в Соединенных Штатах, так и в других странах, где путешествуют и работают американцы. Здесь следует вспомнить контрразведывательную операцию, длившуюся целое десятилетие и завершившуюся в июле 2010 года арестом 12 российских шпионов, 10 из которых поймали в США, одного — на Кипре, и еще одного — в Испании. Годами они выдавали себя за обычных американских граждан и под глубоким покровом тайны занимались тем, что выясняли нюансы политики и экспертной деятельности в США. Между прочим, среди задержанных в этой операции была россиянка, работавшая консультантом по финансовым услугам. Речь идет о Лидии Гуриевой, которая проживала в городе Монклер (штат Нью-Джерси) под именем Синтии Мерфи. Как выяснило следствие, она пыталась наладить контакт с Аланом Патрикофом — венчурным капиталистом, который был сопредседателем избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2008 году.

Возвращаясь к сегодняшнему скандальному расследованию, необходимо отметить, что история в некотором смысле повторяется. Так, в январе 2013 года Картер Пейдж, консультант в сфере энергетики (этим же, к слову, занимается и Пападопулос, который вместе с Пейджем работал во внешнеполитическом отделе штаба Трампа), встретился с агентом российской разведки Виктором Подобным на тематической конференции в Нью-Йорке. Тогда же Пейдж имел встречу с еще двумя другими предполагаемыми российскими шпионами, работающими под прикрытием: один из них трудился в качестве банковского клерка. Пейдж тогда передал Подобному документы об энергетическом бизнесе. Позже, в рамках следственного допроса по делу "Трамп-Россия", он отрицал криминальный подтекст ситуации, заверяя, что это произошло задолго до того, как он присоединился к кампании Трампа в качестве советника-волонтера.

В январе 2015 года трем российским гражданам были предъявлены обвинения в том, что они работали в нелегальной российской разведке. Таков был итог американской операции, вскрывшей шпионское гнездо Кремля, которое собирало информацию об антироссийских санкциях и энергетических проектах США.

В настоящее время Пейдж находится под пристальным вниманием в связи поездкой в Москву в июле 2016 года, где, как он только что признался, встречался с российскими чиновниками. Впрочем, в команде Трампа настаивают, что в ходе этого путешествия он ехал как частное лицо, не представляющее интересы штаба республиканского кандидата.

Главный вопрос сейчас заключается в том, понимали ли соратники Трампа — от Пападапулоса до Манафорта, от Кушнера до Флинна, — с кем они имели дело, когда встречались с российскими представителями? Ответ приведет нас прямиком к самому сердцу текущего расследования, поскольку позволит сказать, был ли все-таки сговор команды Трампа с Кремлем или нет.

Ведь, в конце концов, практически во всех случаях — кроме нескольких редчайших исключений — поддавшиеся шантажу или уговорам американцы помогали врагам США без всякого злого умыла, то есть просто потому, что не имели представления (во всяком случае, поначалу) об истинном облике людей, с которыми они имели дело.

Впрочем, с юридической точки зрения это не имеет большого значения.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан со своей стороны сказал, что члены кампании Трампа, вероятно, не понимали, что включены в глобальную российскую спецоперацию по вмешательству в американские выборы, когда активно контактировали с членами разведки РФ. Такой вывод он сделал после того, как фигуранты в мае прошлого года дали показания перед Комитетом по разведке Палаты представителей.

"Зачастую люди, вставшие на путь предателей, не знают о том, что они на кривой дорожке, до тех пор, пока не стало слишком поздно", — объяснил Бреннан.

В свою очередь бывший сотрудник ЦРУ, пишущий под псевдонимом "Алекс Финли", назвал таких людей "наиболее полезным" активом для вражеской разведки.

"Они уверены, что действуют в своих собственных интересах или же в интересах своей страны — и при этом даже не представляют, что ими полностью манипулируют", — писал Финли, добавляя, что Кремль умеет играть на этой слабости.

"Хотя вопрос о сговоре остается открытым, неудивительно, что Россия пыталась вынудить соратников президента сотрудничать, — писал Финли. — Встреча, состоявшаяся в июне 2016 года в «Башне Трампа», прекрасно доказывает это". По его словам, в поддержку этого тезиса говорят и другие встречи между российскими функционерами и союзниками Трампа.

Как теперь стало известно, в той встрече с американской стороны принимали участие Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший председатель штаба Трампа Пол Манафорт. Российская сторона была представлена юристом Натальей Весельницкой и российско-американским лоббистом Ринатом Ахметшиным с известными связями в российской разведке. Обе эти персоны полностью соответствуют профилю "негосударственных посредников". Теперь американские власти пытаются окончательно удостовериться в том, что они действительно были связаны с Кремлем, а также изучают параллели между их встречей в "Башне Трампа" и аналогичными похождениями Пападопулоса. Среди прочего следователи из команды Мюллера спрашивают потенциальных свидетелей, есть ли связь между обоими случаями и поездкой Пейджа в Москву, состоявшейся в июле 2016 году.

В аффидевите (официальном заявлении по делу) агента Гиббса описывается то, как "племянница Путина", чья личность не была подтверждена, с готовностью пообещала Пападопулосу организовать встречу между представителями кампании Трампа и высшими российскими официальными лицами — даже, вероятно, возможную личную встречу между Трампом и Путиным.

"Я уже сообщила моим людям о нашей беседе, — написала «племянница российского президента» в электронном письме Пападопулосу. — Как уже говорилось, мы все будем очень рады возможности установить хорошие отношения с мистером Трампом. Российская Федерация с радостью поприветствует его сразу после того, как его кандидатура будет официально объявлена".

Особый же интерес для американских следователей представляет следующее обстоятельство: согласно электронным письмам, указанным в судебных документах, Пападопулос разослал свое предложение как минимум четырем высокопоставленным должностным лицам кампании, в том числе Манафорту, Кори Левандовски и Сэму Кловису.

"Отличная работа", — ответил ему один из них, идентифицированный изданием Politico как Кловис. Он пообещал "поработать над этим" материалом Пападопулоса в интересах президентской кампании Трампа.