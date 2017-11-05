ЖЭС: Лифт не ездит, потому что накурили в подъезде 4 5.11.2017, 10:14

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В минских домах появились странные объявления.

Издание citydog.by опубликовалo «веселые картинки» – странные и удивительные объявления и сообщения в соцетях от минских властей.

ГУВД смешно троллит нарушителей в своем твиттере

Как известно пользователям белорусского твиттера, один из самых интересных аккаунтов среди разных государственных учреждений – у ГУВД Мингорисполкома. Мало того, что он информативный, так еще и достаточно веселый. Особенно крутые твиты идут под хэштегом #дежурка – например, такой твит появился в четверг. Понятно, что «картинка из интернета», но, согласитесь, получается смешно.

На Маяковского вывесили целую галерею мимими-объявлений

Минчанин Сергей, в прошлые выходные прогуливаясь по району Козыревской, увидел на деревьях целую галерею самодельных объявлений. Подойдя поближе, он обнаружил мотивирующие тексты и картинки о том, что всем нам не помешало бы относиться к котам и собакам гуманно.

– В этих объявках прекрасно все: и рисунки карандашами и фломастерами, и скотч, которым они прикреплены. И особенно детский почерк на нескольких объявлениях – я так понимаю, делали их родитель и ребенок. По-моему, это очень круто.

В лифте минской многоэтажки появилось странное объявление

На днях в сообществе «Минск сейчас» разместили объявление, которое подписчики группы нашли в одном из подъездов столицы.

Ресурс by24.org связался с ОАО «Беллифт», чья подпись стоит под необычном посланием. Но там затруднились ответить, действительно ли их специалисты стали заниматься отключением лифтов в подъездах, где живут настырные курильщики. В организации уже в курсе расклейки от ее имени и проводят разбирательство.

Журналисты предположили, что такое объявление не шутка, а вылитая на бумагу усталость мастеров приезжать на срабатывания сигнализации в лифте из-за курильщиков.