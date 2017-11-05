Несломленный Статкевич 1 5.11.2017, 10:31

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В Минске опять начались «заморозки».

В Беларуси попытки наладить «диалог» с Европой сменились волной репрессий в отношении демократической оппозиции, пишет российское издание rosbalt.ru.

21 октября оппозиция организовала в самом центре Минска Марш рассерженных белорусов 2.0. Его организатором выступил Белорусский Национальный Конгресс во главе с экс-кандидатом в президенты и экс-политзаключенным Николаем Статкевичем.

Требования протестующих были просты: прекратить дедовщину в армии и не переписать, а полностью отменить так называемый «декрет о тунеядстве». На мероприятие собралось несколько сотен человек.

Под конец шествия протестующие озвучили свою резолюцию. Они потребовали полной отмены декрета № 3, поднять пенсии и вернуть социальные льготы ветеранам, афганцам, чернобыльцам; выступили против контрактной системы, которая «привязывает человека к рабочему месту». Акция прошла мирно, тем не менее, правозащитники сообщили, что после нее были задержаны два активиста кампании «Европейская Беларусь».

Однако основные «репрессии» начались почти неделю спустя, 27 октября. Была арестована активистка Белорусского Национального Конгресса Грета Соболевская, поздно вечером на рабочем месте был задержан активист «Молодежи БНФ» Дмитрий Сильченко, возле своего дома в Олехновичах задержали активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артема Черняка. Также активист этого движения Леонид Кулаков сообщил, что сотрудники милиции явились в 1-ю городскую клиническую больницу, где он находится из-за травмы ноги, полученной после одного из административных арестов.

В последующие дни задерживали и других демократических активистов, а кульминацией стал арест 30 октября Николая Статкевича. Через день суд дал 10 суток другому лидеру оппозиции, экс-кандидату в президенты Владимиру Некляеву, за интервью телеканалу «Белсат».

Интересно, что новый «хапун» начался после того, как 26 октября в Нью-Йорке на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН спецдокладчик по Беларуси Миклош Харашти представил свой доклад по ситуации с правами человека в стране. Он заявил, что официальный Минск вернулся к подавлению тех, кто критикует политику Лукашенко. «В этом году страна вернулась к подавлению тех, кто критикует государственную политику… Несмотря на некоторые фасадные изменения в методах, которые использует власть, она по-прежнему сохраняет в действиях те же самые законы. Причины этого циклического характера насильственного закручивания гаек в Беларуси заключается в системе управления, которая напрямую зависит от исполнительной ветви власти», — отметил Харашти.

Несломленный Статкевич

Самый популярный белорусский оппозиционер сегодня — Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической партии «Народная Громада». Поскольку партия официально не зарегистрирована, чтобы не подвергнуться уголовному преследованию, ее члены называют себя «оргкомитетом по созданию партии». При этом «Громада» — единственная из нескольких социал-демократических партий Белоруссии, которая является полноправным членом Социалистического интернационала.

Одновременно Николай Статкевич — самый заметный лидер Белорусского Национального Конгресса, альянса оппозиционных сил, созданного в 2015 году, после освобождения Статкевича из тюрьмы. Он был политзаключенным с 2010 года; его арестовали сразу после событий 19 декабря. Тогда действительно массовый митинг против фальсификации результатов президентских выборов перерос в массовые беспорядки в центре Минска. В результате за решеткой оказались около 700 человек, включая большинство соперников Лукашенко на тех выборах. Несколько кандидатов в президенты получили тюремные сроки, и Статкевич отсидел дольше всех, так как принципиально отказывался писать прошение о помиловании — не признавал себя виновным.

«Белорусский режим использует новую практику. Выносится судебное решение об административном аресте того или иного активиста, но его не заключают, как положено по закону, сразу под стражу, — рассказал соратник Статкевича, генеральный секретарь партии и известный белорусский политолог Сергей Марцелев. — Исполнение приговора силовики оттягивают до тех дат, которые им удобны. Это, как правило, даты новых массовых акций, так что такая практика позволяет арестовать неугодных политиков буквально накануне мероприятия. В данном случае Николая Статкевича арестовали накануне важной встречи с европейскими политиками в Киеве, на мероприятии «Евронест», а это межпарламентская ассамблея ЕС и стран Восточного партнерства».

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин сразу отреагировала на эти события. «Я была разочарована, когда услышала об аресте Статкевича», — заявила она в Киеве на «Евронесте». Впрочем, уже 2 ноября, выступая в Минске на экономическом форуме, Викторин ни словом не обмолвилась о Статкевиче. Она лишь общими словами пожурила белорусское руководство за «нежелание следовать демократическим принципам» и напомнила, что права человека, избирательное законодательство, смертная казнь и диалог с обществом в Беларуси остаются под пристальным вниманием Европы.